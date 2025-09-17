Un coche cae al mar en Ibiza al intentar remolcar una moto de agua

Un coche ha caído al mar en la zona de Talamanca cuando intentaba subir una moto de agua a su remolque. El accidente ocurrió en la rampa de botadura de sa Punta, este martes por la tarde.

Según los testigos, el coche se encontraba preparando la subida de una moto de agua, cuando otro vehículo lo golpeó. El impacto lo desplazó hasta la rampa y lo dejó medio volcado, con una parte dentro del mar y la otra en tierra firme.

Durante la noche, varias empresas de auxilio en carretera intentaron recuperar el vehículo sin éxito. Finalmente, la mañana de este miércoles, una grúa de gran tonelaje ha conseguido sacarlo del agua y lo ha llevado hasta un taller para su reparación.

Este tipo de incidentes son relativamente frecuentes en la isla durante los meses de verano, cuando más de un vehículo termina cayendo al mar en situaciones similares.