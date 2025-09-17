Un coche cae al mar en Ibiza al intentar remolcar una moto de agua
El suceso ocurrió este martes por la tarde en la zona de Talamanca
Un coche ha caído al mar en la zona de Talamanca cuando intentaba subir una moto de agua a su remolque. El accidente ocurrió en la rampa de botadura de sa Punta, este martes por la tarde.
Según los testigos, el coche se encontraba preparando la subida de una moto de agua, cuando otro vehículo lo golpeó. El impacto lo desplazó hasta la rampa y lo dejó medio volcado, con una parte dentro del mar y la otra en tierra firme.
Durante la noche, varias empresas de auxilio en carretera intentaron recuperar el vehículo sin éxito. Finalmente, la mañana de este miércoles, una grúa de gran tonelaje ha conseguido sacarlo del agua y lo ha llevado hasta un taller para su reparación.
Este tipo de incidentes son relativamente frecuentes en la isla durante los meses de verano, cuando más de un vehículo termina cayendo al mar en situaciones similares.
- Vava II, el yate de 150 millones que el empresario suizo Ernesto Bertarelli compró para regalar está en Ibiza
- Alertan de intentos de okupación en pisos en un barrio de Ibiza
- La justicia da la razón a un hombre multado por traer 133 puros de Cuba a Ibiza para un cumpleaños
- El testimonio de una peatona atropellada: «Un patinete de un menor sin seguro me ha destrozado la vida»
- He gastado 35.000 euros en 15 días en Ibiza y Formentera': la respuesta de un empresario que deja poco satisfechos a sus seguidores
- Una joven en busca de vivienda en Ibiza: 'La isla se está vaciando de ibicencos y eso debería dolerle a cualquiera que ame esta tierra
- Denuncian el despilfarro de agua en una mansión con tres piscinas en Ibiza
- Una influencer de gastronomía en Ibiza: 'La están liando que no veas. ¡Le están poniendo aceite al arroz!