Aguascopio presenta una exposición de fotografías y cortometrajes de Ibiza

El colectivo artístico ibicenco Aguascopio, formado por Tasya Menaker, Annabelle Widmann y Liz Kueneke, inaugura este viernes 19 de septiembre su primera gran exposición en Sa Punta des Molí, en Sant Antoni de Portmany. La muestra, organizada por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Sant Antoni, permanecerá abierta al público hasta el 4 de octubre y reunirá tanto fotografías como cortometrajes que ya han sido seleccionados en festivales internacionales.

Aguascopio centra su trabajo en la exploración del encuentro entre el mar, la performance y la creación de imágenes, que combina la natación artística, el diseño de vestuario y la fotografía aérea con dron, dando lugar a retratos inmersivos de Ibiza. Las imágenes expuestas han sido realizadas por la fotógrafa Tasya Menaker, mientras que la danza acuática corre a cargo de la artista multidisciplinar Liz Kueneke y de la ibicenca Annabelle Widmann, responsable también del diseño de la mayoría de los vestuarios, distinguido con un premio de vestuario de Cirque du Soleil.

Colaboraciones musicales

Además de las fotografías, la exposición incluye la proyección de cortometrajes enriquecidos con colaboraciones musicales de artistas locales e internacionales, lo que amplía la dimensión sensorial de la propuesta. Según explican desde el colectivo, las piezas han sido rodadas en aguas de Ibiza, en un proceso que implicó superar las dificultades del entorno marino —como vientos, olas, rocas o medusas— para dar forma a obras de carácter poético y reflexivo. “Las creaciones indagan en la presencia humana frente a la inmensidad de la naturaleza y del universo”, destacan.

Con esta muestra, Aguascopio aporta una perspectiva internacional al panorama cultural ibicenco, a la vez que mantiene un fuerte arraigo en el paisaje cultural y ecológico de la isla que inspira su trabajo.