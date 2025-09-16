Arte
‘El uc’, una ‘performance’ que clama por recuperar la memoria ecológica
La obra coreográfica y sonora, interpretada por Sofya Shaikut con música de Gadea, se representará una única vez este sábado en la finca del proyecto cultural SAFA, en Santa Agnès.
El proyecto cultural SAFA, que impulsa Iva Fischer Cvjetković, ofrece este fin de semana en Santa Agnès «una oportunidad única» para contemplar ‘El uc’. Explica la joven cineasta y productora que se trata de «una obra coreográfica y sonora en vivo» que pretende hacer reflexionar sobre «la memoria ecológica y la renovación». ‘El uc’, apunta, quiere mostrar «la urgencia de restablecer la conexión del ser humano con la naturaleza» haciendo «una deconstrucción» de ese grito ancestral que se usaba antaño en las Pitiusas como forma de comunicación entre vecinos de fincas separadas por grandes distancias.
La acción performativa se llevará a cabo este sábado, 20 de septiembre, en el espacio expositivo al aire libre que Fischer ha creado en la Sínia de Can Vicent, una finca con un safareig en desuso muy cerca de es Broll. El evento, gratuito, tendrá lugar a las 19.30 horas, aunque a partir de las 18.30 horas ya se podrá acceder a SAFA.
La bailarina rusa Sofya Shaikut será la intérprete de esta pieza, que irá acompañada de la música de la compositora, dj y live performer Carlota Marqués, conocida artísticamente como Gadea. Es ella la creadora del concepto de este trabajo, con la colaboración de la responsable de SAFA, que se ha encargado de la dirección artística y la producción. También ha participado en esta original propuesta Alban Le Henry, como responsable de la ingeniería de sonido en vivo y del diseño de altavoces.
Electrónica y música tradicional
Aunque la pieza musical creada por Gadea es electrónica, ha incorporado de forma sutil el sonido de los instrumentos tradicionales ibicencos, el espasí, la flaüta, las castanyoles y el tambor, que toca el sonador Llorenç Guasch Torres.
La acción performativa, de 40 minutos de duración, «está construida como una partitura de cuatro actos», ‘Calor, ‘El uc’, ‘Dansar de la pluja’ y ‘Tras la lluvia’, que a su vez se dividen en diferentes escenas.
Aprovechando la ocasión, este sábado en SAFA se presentará ‘Cubo’, «una escultura sonora site specific» que aborda, como ‘El uc’, «la desaparición, la memoria y la fragilidad ecológica». La obra, concebida por Gadea, la ha diseñado Le Henry y la ha creado la ceramista Laura Huguet, de Cuina de Fang. Fischer, a cargo de la producción y la dirección artística, describe esta pieza «como un cubo vacío con un altavoz en su interior dentro del que resuena el sonido de un glaciar de Groenlandia que se derrite», grabado por la propia Gadea.
