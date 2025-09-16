El superyate Deniki que está en Ibiza podría venderse por 45 millones de euros

Deniki, el superyate de 52 metros de eslora construido en 2007 por el astillero holandés Amels, ha vuelto a captar la atención del sector náutico de lujo estos días que navega por Ibiza. La embarcación, valorada en torno a los 45 millones de euros, ofrece un compendio de tecnología, diseño y exclusividad.

Y es que no es un yate cualquiera: su construcción se alargó casi dos años y medio, desde el 28 de diciembre de 2004 (puesta de quilla) hasta su entrega en mayo de 2007. Esta embarcación puede alojar hasta 10 invitados en cinco camarotes, atendidos por una tripulación de una docena de personas. Entre sus zonas de lujo destacan un jacuzzi en la cubierta, amplias áreas para tomar el sol, comedor al aire libre, salón panorámico y una terraza de popa calefactable. El barco también incorpora gimnasio, sauna, zona de bienestar, bar, cama de masaje de agua y ventanales de gran formato que garantizan luz natural en todos los espacios.

El empresario detrás del Deniki

El propietario del yate es el empresario neerlandés Marcel Boekhoorn, figura reconocida por sus inversiones a través de Ramphastos Investments y por su participación en sectores tan diversos como telecomunicaciones, alimentación o incluso el parque zoológico Ouwehands. El nombre del superyate, Deniki, surge de la combinación de los nombres de sus hijas Denise, Nicole y Kim.

A modo de curiosidad, en los primeros años de su vida profesional, Boekhoorn y su esposa se fueron de viaje por Estados Unidos. Estando en Hawái, se quedaron sin dinero, por lo que tuvo que trabajar como camarero en el hotel para poder pagar la estancia, y finalmente llamar a su padre para que les comprara el billete de vuelta.

Valor del yate

Aunque no hay datos oficiales al respecto, distintas fuentes apuntan a que la embarcación habría sido puesta en el mercado por un precio cercano a los 45 millones de euros, lo que la sitúa entre las joyas más codiciadas de la náutica europea.