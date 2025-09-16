Santa Eulària amplía su oferta educativa con una nueva 'escoleta' en Sant Carles

El municipio de Santa Eulària ya dispone de una nueva escuela ubicada en Sant Carles de Peralta. La ‘escoleta’, que lleva el nombre de Peralta, se ubica en la calle de la vénda de Morna y tiene capacidad para 74 niños de 0 a 3 años.

El centro, según informa el Consistorio, "cuenta con seis aulas, dos por cada grupo de edad, y se distribuirán de la siguiente forma: 14 plazas corresponden a niños de entre 0 y 1 año; 24 serán para los de 1 y 2 años y las 36 restantes para los pequeños de entre 2 y 3 años. La superficie es de 618 metros cuadrados y la estética se centra en la integración en el entorno, tomando como referencia la arquitectura tradicional ibicenca. La instalación cuenta con medidas de sostenibilidad como el uso de muros de bloque de tierra compacta, hormigón de cal tradicional, una cisterna, placas solares o una azotea ajardinada".

Además de las aulas, el Ayuntamiento puntualiza que disponen de baños adaptados, lavandería, estancia para preparación de alimentos, despensa y demás salas necesarias para los profesores y la administración del centro. Peralta cuenta con un aparcamiento de servicio de 158 metros y unos espacios ajardinados para que los pequeños puedan contar con un entorno más amable y controlado.

En este caso, el Ayuntamiento conservará la titularidad del edificio y asumirá los gastos de conservación, mantenimiento y vigilancia, así como los de limpieza y reparación. La cesión del uso educativo de las instalaciones a la conselleria de Educación se hizo efectiva una vez finalizados los trámites administrativos necesarios.

La construcción de esta infraestructura ha tenido un coste de 3.959.804 euros (IVA incluido) y, además, ha recibido 932.400 euros a través de las ayudas para la creación de plazas públicas de Primer Ciclo de Educación Infantil, convocadas por la conselleria de Educación y Universidades del Govern de les Illes Balears, programa financiado por el Ministerio de Educación con los Fondos de la Unión Europea, a través del programa Next Generation EU.

"La puesta en marcha de esta infraestructura refleja el compromiso del Ayuntamiento de Santa Eulària por mejorar la calidad de vida de sus residentes y fortalecer el bienestar de las familias del municipio", explica la nota. “Este espacio dirigido a los más pequeños contribuirá, sin duda, al bienestar de nuestras familias y responde a una necesidad real de facilitar la conciliación laboral y familiar, un aspecto fundamental para nuestro día a día”, detalla la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer.

En este sentido, la apertura de la ‘escoleta’, sumada a la de Es Baladres, permitirá escolarizar a un total de 185 alumnos, ampliando significativamente la oferta de plazas de educación Infantil en Santa Eulària.