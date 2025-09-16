Cinco kilómetros y un sorteo para la lucha contra el cáncer en Sant Antoni

El pueblo de Sant Antoni se prepara para recibir la segunda edición de la caminata contra el cáncer, un acontecimiento que el año anterior concentró a más de 800 personas, una cifra que se espera superar este año, según han explicado representantes de asociaciones que trabajan con afectados por esta enfermedad y las autoridades en la presentación de 'Sant Antoni camina con el cáncer'. La cita tendrá lugar el 19 de octubre a las 10 horas, con dos pruebas paralelas: una caminata inicial de 3 kilómetros, seguida de la carrera solidaria de 5 kilómetros en la que se hará un sorteo final entre los participantes.

El recorrido partirá del carrer Ample, cruzará el pueblo por el carrer Soledat, hasta llegar a la carretera de Cala Gració, donde se dará la vuelta para volver por el Passeig de Ponent hasta la meta, en el Passeig de la Mar, frente a la oficina de Ports de Balears. En cuanto a la carrera deportiva, se hará el mismo recorrido, pero llegando hasta la rotonda de Cala Gració, que hace que sume dos kilómetros más. Los participantes se dividirán en ocho categorías diferentes: Sub-18, Sub-20, Senior y Sub-23, Máster 35 años, Máster 40 años, Máster 45 años, Máster 50 años y Máster 55 años y más. Se entregarán premios a los tres primeros de la clasificación masculina y femenina de cada categoría. Este año la inscripción tendrá un coste de 10 euros (5 euros para menores de 16 años), y podrá formalizarse a través de los códigos QR de los carteles de la pueba, que enlazan directamente con la web de registro www.elitechip.net.

Para esta nueva edición se ha sustituido la camiseta amarilla que repartieron en la anterior por un nuevo color: "Un verde esperanza con la ilusión de que podamos superar la cifra y llegar a los 1.000 inscritos", explicado el concejal de Deportes de Sant Antoni, Daniel Sánchez, durante la presentación de este martes por la mañana, junto al concejal de Bienestar Social de Sant Antoni, Jorge Nacher, y la consellera insular de Bienestar de Ibiza, Carolina Escandell. Además, Sánchez ha recordado el papel de la Federación de Atletismo de las Illes Balears, y ha querido resaltar que "esto se hace con mucho corazón, con mucha ilusión, para dar visibilidad a las asociaciones que tanto lucháis en vuestro día a día", ha dicho dirigiéndose a los representantes de las asociaciones que ayudan a los enfermos de cáncer y a sus familias.

El Consell Insular se ha sumado al agradecimiento y ha insistido en la importancia de no esconder la enfermedad y no convertirla en un tabú: "El cáncer es especialmente cruel, pero lo que hacéis vosotros es incalculable. Si se esconde, no se afronta. Por eso este evento es tan valioso", ha señalado Escandell, dirigiéndose a los organizadores.

Las asociaciones participantes han destacado que Ibiza, aunque es una isla pequeña, cuenta con seis entidades dedicadas al cáncer porque "no sobra ninguna plaza". Cada año se registran al menos 50 casos de cáncer infantil en Baleares, una cifra que escandaliza a los especialistas. "Cada día entran nuevos usuarios, por lo que es evidente que necesitamos a las administraciones y agradecemos que estén a nuestro lado. Solo si remamos todos en la misma dirección podremos ser más fuertes de lo que creemos", resume un portavoz de las entidades.

Por su parte, Nacher ha querido recordar que "la unión hace la fuerza" y que es uno de los pocos eventos de la isla en el que las asociaciones participan de lleno. "Eso ya es un motivo para estar contentos y seguir adelante. Toda ayuda suma y toda ayuda es poca en estos casos", cha concluido.