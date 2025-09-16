Llamamiento para la recogida de residuos en distintos puntos de Ibiza
La iniciativa, que coincide con el Día Mundial de la Limpieza, se llevará a cabo el 19 y 20 de septiembre
Las entidades que integran la Plastic Free: Alianza Residuo Cero Ibiza y Formentera participarán un año más en el Día Mundial de la Limpieza, que se celebrará el sábado 20 de septiembre. Se trata de un movimiento global iniciado en Estonia en 2008 y que actualmente moviliza a millones de voluntarios en más de 200 países.
Las limpiezas comenzarán el viernes 19 de septiembre en el aparcamiento de Santa Gertrudis. Ésta está organizada por (Ma), Laboratorio de Transformación Sostenible, junto con Ibiza Lighthouse Church y la Iglesia Anglicana de Ibiza y Formentera.
El sábado 20 se desarrollarán varias acciones más:
- Cala Tarida (10 a 13 horas), coordinada por la Associació de Voluntaris d’Eivissa y el Ayuntamiento de Sant Josep.
- Platja des Riu, en Santa Eulària (11 a 13 horas), organizada por IbizaPreservation y Rotary Club Ibiza International.
- Es Cavallet, con una recogida a cargo de la Fundació Deixalles de la que no han facilitado horario.
- Benimussa, donde actuará el colectivo Ibiza Limpia, que tampoco incluye el horario en la nota.
En la edición de 2024, cerca de un centenar de personas retiraron 489 kilos de basura en la isla, de los cuales un 41% eran residuos no reciclables, un 16% plásticos y un 10% vidrio.
Llamamiento a la ciudadanía
La alianza anima a asociaciones, empresas, centros educativos y particulares a organizar sus propias limpiezas, registrándolas en la página oficial del World Cleanup Day y reportando los datos mediante la aplicación Let’s Do It! By Planet Heroes.
“Cada vez que organizamos una limpieza vemos que la mayoría de los residuos que aparecen son de un solo uso: tapones de plástico, latas, toallitas o colillas. Nuestro propósito es claro: avanzar hacia unas islas residuo cero”, explica Sofía Ribas, coordinadora de la alianza.
El colectivo recuerda la necesidad de reducir al máximo los residuos en territorios insulares, donde gran parte acaba en el vertedero y pronto deberán transportarse a Mallorca. Con esta visión, la alianza ha iniciado reuniones con instituciones para lograr que Ibiza y Formentera estén entre las primeras diez islas del Mediterráneo certificadas como 'residuo cero' antes de 2030.
