Premio al «cuerpo, el alma y el conocimiento» de la sanidad de Ibiza y Formentera

El Teatro Principal de Palma acogió este martes la Gala de la Salud 2025, un evento que reconoce a los profesionales sanitarios de Balears. Bajo el lema ‘Orgullosos de nuestra sanidad’ se entregaron 172 galardones en siete categorías que abarcan desde la humanización y la salud mental hasta la investigación y las buenas prácticas, entre ellos, cuatro de equipos del Área de Salud de Ibiza y Formentera.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, y la consellera de Salud, Manuela García, encabezaron el acto, acompañadas por el director del Ib-Salut, Javier Ureña. Prohens dirigió unas palabras especialmente emotivas a los profesionales: «Sois las personas que ponéis cuerpo y alma, conocimiento y dedicación. Los que nos cogéis fuerte de la mano durante toda nuestra vida y que sois pieza fundamental para una atención sanitaria de calidad, la que merecen todos los ciudadanos».

Uno de los proyectos premiados de las Pitiusas fue el bautizado como ‘Som famílies, som salut’, una adaptación local del programa finlandés ‘Smart Family’ que se ha aplicado como piloto en tres centros de salud de Ibiza entre 2023 y 2025. La iniciativa, liderada por las enfermeras pediátricas Carmen Ortiz, Sabina Torné, María Belén Peris y María Ramos, se centra en la prevención y tratamiento de la obesidad infantil, pero con un enfoque distinto: no estigmatizante y orientado al bienestar emocional.

Hábitos saludables

En lugar de poner el foco únicamente en el peso, este programa refuerza las capacidades de cada familia, fomentando hábitos saludables en la alimentación, la actividad física, el descanso y el uso responsable de pantallas, detallan desde el área sanitaria. El objetivo es que las consultas se transformen en espacios de diálogo y acompañamiento en las que se celebra cada pequeño logro. Los resultados preliminares ya apuntan a una mejora en la comunicación entre profesionales y familias, así como cambios reales en los estilos de vida de los niños participantes, recalcan.

Otro de los reconocimientos fue para el programa de Psiquiatría de enlace con Nefrología, impulsado en el Hospital Can Misses. La propuesta, coordinada por el psiquiatra Borja Macías, responde a una necesidad clara: atender la salud mental de los pacientes con enfermedad renal crónica, que a menudo conviven con ansiedad o depresión. El proyecto facilita la detección, la intervención temprana y el seguimiento de estos pacientes, evitando que las largas listas de espera o las dificultades de movilidad propias de los tratamientos de diálisis se conviertan en barreras de acceso. Además de consultas individualizadas, ya se ha puesto en marcha un grupo de terapia quincenal, «con el objetivo de ofrecer un acompañamiento continuado y mejorar la calidad de vida de estas personas».

La prevención del tabaquismo y el consumo de cannabis entre jóvenes se llevó también su galardón gracias a las IV Jornadas Vivir sin tabaco… sin humo, en las que el Área de Salud colabora junto a la asociación de Ibiza y Formentera Contra el Cáncer y los pacientes activos del centro de salud de Sant Antoni. Con datos preocupantes (un 40% de los jóvenes de 14 a 18 años en la isla ha fumado en el último mes), la iniciativa busca sensibilizar a la población y ofrecer herramientas para la prevención desde un enfoque intersectorial. Lideradas por Marta Gamarra y Ana López, las jornadas implican a profesionales sanitarios, entidades educativas y a la propia comunidad, convirtiendo a los pacientes en «agentes de salud» que comparten su experiencia y acompañan a otros en el proceso de dejar de fumar.

El cuarto premio para las Pitiusas fue para el centro de atención intermedia Ca na Majora, un recurso que cuenta con treinta habitaciones individuales y que está diseñado para atender a pacientes crónicos complejos y frágiles, a los que se ofrecen cuidados personalizados con un enfoque integral e interdisciplinar. Coordinado por la supervisora de enfermería Inma Macías y su equipo, Ca na Majora persigue reducir reingresos, mejorar la autonomía de los pacientes así como aliviar la presión hospitalaria. Se estima que permitirá evitar más de 5.000 estancias en las unidades de hospitalización de agudos y, lo más importante, ofrecerá a las personas y a sus familias un espacio pensado para la recuperación y la rehabilitación en condiciones dignas y humanas.

Para los profesionales del Área de Salud de Ibiza y Formentera, este reconocimiento supone un impulso moral y una oportunidad para visibilizar proyectos que muchas veces se desarrollan en silencio, pero que tienen un enorme impacto en la vida de las personas, apuntan desde la gerencia, algunos de cuyos responsables, entre ellos el gerente, Enrique Garcerán, acompañaron a los premiados.