Costa denuncia la "política cero" del Govern en materia de vivienda en Formentera
El conseller recuerda en el Parlament que trabaja con el Consell en una promoción de vivienda pública en el Consell
Europa Press
El conseller de Vivienda, José Luis Mateo, ha reafirmado esta mañana en el pleno del Parlament balear el compromiso del Ibavi para conseguir más vivienda pública en Formentera y ha asegurado que el Ibavi trabaja con el Consell para construir una nueva promoción en es Pujols, en un solar que será cedido con una "inversión importante".
La diputada del PSOE Pilar Costa ha preguntado al conseller por la situación de la construcción de vivienda de precio público en Formentera. Costa ha lamentado la "política cero" que el Govern desarrolla en Formentera en materia de vivienda. Según ha dicho, tras dos años y medio nada se sabe de una promoción pública en Sant Ferran que el anterior Ejecutivo impulsó la pasada legislatura.
Mateo ha señalado que se trabaja para conseguir más vivienda pública, asequible y de calidad para los vecinos de Formentera. La diputada le ha preguntado al conseller si "cree que toma el pelo con esta pregunta genérica" y ha asegurado que el Consell de Formentera dejó al nuevo Govern un protocolo que incluía solares para construir vivienda pública. Costa ha sugerido actuaciones como acabar la promoción de Sant Ferran.
Mateo ha asegurado que esta promoción no se encontraba en disposición de ser entregada en los plazos comprometidos por los anteriores gobernantes.
