El alquiler más barato en Jesús para todo el año: un piso por 2.650 euros al mes

El inmueble cuenta con cuatro habitaciones y garaje

El salón de la vivienda en alquiler

El salón de la vivienda en alquiler / Idealista

Redacción Ibiza

Ibiza

El portal inmobiliario Idealista.com ofrece un piso en alquiler de cuatro habitaciones y dos baños por 2.650 euros en Jesús. Se trata del inmueble más económico que se puede alquilar en esta zona de Santa Eulària para vivir durante todo el año. El resto de viviendas que se ofertan en la web son de alquiler de temporada.

El piso, de 110 metros cuadrados, cuenta también con una pequeña terraza y garaje incluido en el precio. Se encuentra en la segunda planta de un edificio con ascensor.

El anuncio señala que la propiedad "cómoda y tranquila, está situada en el corazón de Jesús, una de las zonas residenciales más cotizadas de Ibiza, a pocos minutos en coche de la ciudad y del puerto". Además, indica que es "ideal para una familia".

