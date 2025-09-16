Los pacientes de Can Misses, los que más esperan para consultas y operaciones

Los pacientes del Hospital Can Misses son los que más esperan en la sanidad pública balear para una consulta con un especialista o para una operación. Así lo ponen de manifiesto los datos de listas de espera, a 10 de septiembre, publicados en el portal de transparencia del Ib-Salut. Desde la gerencia de Can Misses señalan que la comparativa con otros hospitales «es menos válida que la evolución de los datos ya que se parte de realidades distintas».

En estos momentos, los usuarios de Can Misses aguardan una media de 94 días para una primera consulta con un especialista, más de tres meses. Sin embargo, hay que destacar que en el último año este tiempo se ha reducido casi a la mitad, ya que el 10 de septiembre de 2024 aguardaban casi 170 días, más de cinco meses y medio. A pesar de esto, la demora media para consultas externas se sitúa muy por encima del promedio de todos los hospitales públicos de las islas, que es de 65 días, un dato que se ha reducido en 19 días en el último año. El centro con la demora más baja es Formentera (36,2 días, la mitad que el año pasado) y el Hospital Son Espases (48 días). Y el segundo en el que más deben esperar los pacientes para una consulta, después de Can Misses, es el Hospital de Inca (79 días y medio).

En el caso del hospital público de Ibiza, prácticamente la mitad de los 10.368 pacientes que están en la lista de espera de consultas (49,55%) superan la demora máxima de dos meses establecida por el propio Servei de Salut. Hay que destacar, eso sí, que este indicador se ha reducido en diez puntos desde el año pasado. De ellos, 214 pacientes (2,06%) superan el año en la lista de espera y otros 1.541 (14,86%) llevan aguardando la cita entre seis meses y un año. En el total de los centros hospitalarios del Ib-Salut aguardan más de un mes el 40,3% mientras que apenas el 0,35% superan el año en la lista de espera. Indicadores, ambos, por debajo de los de Can Misses.

Hay que destacar que desde el pasado mes de septiembre el porcentaje de pacientes que aguardan más de seis meses se ha reducido de forma considerable. Si en 2024 por estas fechas suponían uno de cada cuatro de quienes estaban en la lista de espera de consultas (el 25,5%), en estos momentos no llega al 15%.

El número total de pacientes en esta lista de espera, además, se ha reducido también de forma drástica en los últimos doce meses: de los 15.806 usuarios que esperaban una primera cita con un especialista en septiembre de 2024 se ha pasado a 10.368, según los últimos datos publicados, lo que supone una caída del 34,4%. «En la comparativa con los datos de hace un año la bajada en consultas externas es muy importante, casi un 44% en la demora media, es decir dos meses y medio menos de demora que hace doce meses y una reducción de más de la mitad de personas en el grupo de espera de más de 60 días, 6.000 pacientes menos, además de una bajada de más de 5.000 pacientes en la lista de espera total», defienden desde Can Misses.

Todo lo contrario ha ocurrido en el caso de la lista de espera quirúrgica: ha aumentado el número de pacientes que aguardan para pasar por quirófano en Can Misses. En estos momentos son 2.063, un 43,16% más que en las mismas fechas del año pasado: 1.441. El tiempo medio que esperan estas personas desde que les dicen que van a tener que operarse hasta que, por fin, les dan una fecha para la intervención ha aumentado en un mes y medio (45 días) desde septiembre del año pasado. Si entonces el plazo era de 87 días y medio, ahora mismo este indicador se sitúa en casi 133 días.

Los primeros de la lista

Al igual que ocurre en el caso de la lista de espera de consultas con el especialista, los pacientes de Can Misses son los que más esperan de la sanidad pública balear a la hora de pasar por quirófano, seguidos de los de Son Espases (110 días y medio) y los del Hospital de Inca (106 días y medio). El año pasado, la situación era muy diferente, ya que el hospital de Ibiza se encontraba en la mitad de la tabla. Ahora mismo, la demora media de la sanidad pública de las islas se sitúa en casi 106 días, 27 menos que en Can Misses.

El aumento del tiempo que esperan de media los pacientes de Can Misses para una operación arrastra también un incremento de quienes más esperan. El 29,66% de quienes están en la lista de espera quirúrgica superan en ella los seis meses, el tiempo máximo establecido por el propio Servei balear de Salut. El año pasado este bloque de pacientes apenas suponía el 11% del total, es decir, que se ha incrementado en 18 puntos. Estos datos se alejan de los generales de los hospitales públicos de la Comunitat, donde el porcentaje de usuarios en lista de espera para una operación que superan la demora máxima es del 16,5%, cerca de la mitad que en Can Misses.

El Hospital de Formentera contaba, a 10 de septiembre, con 262 personas en la lista de espera de consultas y otras 23 en la de quirófano. El tiempo que aguardan estos pacientes se ha reducido en ambos casos. La demora media para una primera cita con un especialista es de 36 días (37 menos que el año pasado por estas fechas) mientras que para una operación esperan un mes, 30 días (diez menos que en estas fechas de 2024).

El gerente del Área de Salud pitiusa, Enrique Garcerán, señala que «se está trabajando en un plan de contingencia para seguir la mejora de consultas externas y de recuperación de la lista de espera quirúrgica cuyos resultados se verán antes de fin de año».