Llama la atención
La tendencia en aumento de la llegada de migrantes en pateras a las Pitiusas, más de 2.000 en lo que va de año, la mayoría a Formentera, aunque después son trasladadas a Ibiza, desde donde los adultos prosiguen su viaje hacia la Península. Resulta sorprendente que, en vista de los datos, el Gobierno siga sin reconocer que la ruta argelina con Balears está más que consolidada y aporte más recursos.
La proliferación de acampadas ilegales en Formentera con vehículos adaptados para pernoctar que se está produciendo este verano, según denuncia Gent per Formentera. Esta actividad está prohibida en toda la isla como una medida para preservar un entorno medioambiental tan frágil y el Consell debe controlarla y sancionar a los infractores.
Que el caso judicial sobre la desaparición de la histórica caja de ahorros Sa Nostra haya acabado sin ningún responsable y que el tribunal haya ordenado la anulación de todos los embargos. Todos los ejecutivos han sido absueltos, casi diez años después de las primeras denuncias contra ellos.
