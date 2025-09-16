Juan Calvo, director de la Alianza por el Agua: "Los planes hidrológicos de Balears han fracasado"

La Alianza por el Agua sigue con atención la fase de consultas e información pública del que será el cuarto Plan hidrológico de Balears, que el Govern ha empezado a tramitar y que debe regir las actuaciones en materia de recursos hídricos de la Comunidad Autónoma durante el periodo 2028-2033. Para el director de esta plataforma conservacionista, Juan Calvo, se trata de una oportunidad "fundamental" para apostar de manera firme por cerrar el ciclo del agua en las islas, aunque también pone de manifiesto el fracaso de las experiencias previas.

El Plan hidrológico de Balears, al igual que los del resto de las cuencas hidrológicas de España, es un documento de obligado cumplimiento por la directiva marco del agua del Parlamento Europeo. Calvo destaca que se trata de una herramienta de diagnóstico y planificación indispensable, aunque hasta el momento no haya reportado unos resultados satisfactorios.

"Llevamos tres planes hidrológicos aprobados hasta el momento. El objetivo principal es que mejore el estado de las masas de agua, pero en el caso de los acuíferos [de Ibiza] hemos ido a peor año tras año", lamenta Calvo.

Los acuíferos

Para confirmar sus impresiones, basta comparar los registros de las dos últimas décadas: en 2006, de las 16 masas subterráneas de Ibiza, solamente cinco de ellas se encontraban en mal estado. En 2015, las cifras se invirtieron y pasaron a ser once los acuíferos en niveles precarios.

Según los datos del Plan Hidrológico en preparación, correspondientes al año 2023, ya solo quedan tres masas de agua en el subsuelo de Ibiza que puedan considerarse en buen estado. "O sea, que la planificación ha fracasado", sentencia Calvo.

Así y todo, el director de la Alianza por el Agua confía en que la nueva revisión del texto se convierta en "una oportunidad para cumplir con los deberes, realizar un buen diagnóstico, conseguir que se cumplan en mayor grado las medidas que se fijen y ser realmente ambiciosos para revertir esta situación", sentencia.