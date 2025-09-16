Jardineros marinos

Cuentan que el héroe griego Ulises sembró la arena del mar para hacerse pasar por loco y no ir a la guerra de Troya. Hoy esa idea no parece tan absurda debido a las amenazas que sufre la posidonia pitiusa. Así lo entienden el Ayuntamiento de Sant Josep y la Red de Monitorización de Posidonia, que estudian la conservación del hábitat de esta especie.