El álbum
Jardineros marinos
Cuentan que el héroe griego Ulises sembró la arena del mar para hacerse pasar por loco y no ir a la guerra de Troya. Hoy esa idea no parece tan absurda debido a las amenazas que sufre la posidonia pitiusa. Así lo entienden el Ayuntamiento de Sant Josep y la Red de Monitorización de Posidonia, que estudian la conservación del hábitat de esta especie.
