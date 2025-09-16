Una influencer de gastronomía en Ibiza: "La están liando que no veas. ¡Le están poniendo aceite al arroz!"
Edurnyx ha compartido en redes sociales el manjar del que disfrutó en su última escapada a la isla
La creadora de contenido gastronómico Edurnyx ha compartido este lunes con sus seguidores de Instagram un vídeo en el que muestra su sorpresa al ver cómo en una mesa vecina añadían aceite a la paella. Entre risas, la influencer matiza enseguida: “Bueno, arroz, que si no los valencianos me dicen que esto no es paella”. La influencer publicó un vídeo que se hizo viral el verano pasado por pagar 120 euros por un plato de pasta y 140 por un sándwich.
Edurnyx estaba disfrutando de la jornada en un restaurante de una cala de Ibiza, muy cerca del mar, a la que acudió con un bikini de estampado de cebra y un gorro para protegerse del sol. “Es un planazo”, aseguró mientras narraba su día: “Hemos estado en el hotel, hemos tomado el sol después en la cala y ahora, que son las seis de la tarde, nos metemos aquí a comer esta paella como si fuéramos guiris”.
La comida no terminó ahí. La influencer mostró también un plato de lubina con patatas y pimientos, que terminó mezclando con el arroz para improvisar lo que ella misma calificó como “un montadito guapo”. Además, enseñó a cámara un jamón que degustó en la mesa.
- Alertan de intentos de okupación en pisos en un barrio de Ibiza
- La justicia da la razón a un hombre multado por traer 133 puros de Cuba a Ibiza para un cumpleaños
- Vava II, el yate de 150 millones que el empresario suizo Ernesto Bertarelli compró para regalar está en Ibiza
- Un conductor borracho se duerme al volante y acaba estampado contra un comercio en el centro de Ibiza
- Prohibido el tabaco en las terrazas: «¿Qué hacemos, fumar solo en casa o qué?»
- El testimonio de una peatona atropellada: «Un patinete de un menor sin seguro me ha destrozado la vida»
- Un barco choca contra una seca en es Freus
- He gastado 35.000 euros en 15 días en Ibiza y Formentera': la respuesta de un empresario que deja poco satisfechos a sus seguidores