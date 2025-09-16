Una influencer de gastronomía en Ibiza: "La están liando que no veas. ¡Le están poniendo aceite al arroz!"

La creadora de contenido gastronómico Edurnyx ha compartido este lunes con sus seguidores de Instagram un vídeo en el que muestra su sorpresa al ver cómo en una mesa vecina añadían aceite a la paella. Entre risas, la influencer matiza enseguida: “Bueno, arroz, que si no los valencianos me dicen que esto no es paella”. La influencer publicó un vídeo que se hizo viral el verano pasado por pagar 120 euros por un plato de pasta y 140 por un sándwich.

Edurnyx estaba disfrutando de la jornada en un restaurante de una cala de Ibiza, muy cerca del mar, a la que acudió con un bikini de estampado de cebra y un gorro para protegerse del sol. “Es un planazo”, aseguró mientras narraba su día: “Hemos estado en el hotel, hemos tomado el sol después en la cala y ahora, que son las seis de la tarde, nos metemos aquí a comer esta paella como si fuéramos guiris”.

La comida no terminó ahí. La influencer mostró también un plato de lubina con patatas y pimientos, que terminó mezclando con el arroz para improvisar lo que ella misma calificó como “un montadito guapo”. Además, enseñó a cámara un jamón que degustó en la mesa.