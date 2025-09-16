Club Diairo
Ibiza y sus tradiciones retratadas en lienzo y esculpidas en hierro
‘Blat i ferro’, que se inaugura esta tarde en el Club Diario, reúne algo más de una treintena de obras de la pintora formenterense Susana Cardona y del escultor ibicenco Jaume Marí, que coinciden por primera vez en una exposición
La pintora Susana Cardona y el escultor Jaume Marí comparten el amor y el respeto por el folclore de las Pitiusas, que han convertido en motivo principal de sus creaciones. Queda patente en su primera exposición conjunta, ‘Blat i ferro’, que inauguran esta tarde, a las 19 horas, en el Club Diario de Ibiza.
La oportunidad de colaborar se fraguó, explican, de forma fortuita. La artista formenterense, que proyectaba hacer una muestra compartiendo el espacio con otro creador, se cruzó casualmente con Marí y no dudó en hacerle la propuesta pensando que sus respectivas obras podrían casar bien. «Empleando disciplinas artísticas diferentes, los dos hacemos un homenaje a la flora, la fauna y la cultura y las tradiciones de Ibiza», apunta el escultor ibicenco durante el montaje de la exposición. Llama la atención que, a pesar de haber trabajado por separado y de desconocer previamente lo que iba a presentar cada uno, hayan coincidido en algunos de los motivos representados, como los burros, los molinos o los carros.
Cardona muestra en el Club Diario algo más de una veintena de obras, la mitad de ellas inéditas. La mayoría de los cuadros están pintados con pigmentos naturales elaborados por ella misma, combinados, en algún caso, con óleo y acrílico. Además, en algunas pinturas, para crear texturas o un efecto más realista ha añadido al lienzo materiales como la madera, la cuerda, la arena, la lana, el algodón o un encaje antiguo. En esta muestra, ha incluido también varios trabajos de este año «hechos a tinta y carbón con un trazo más libre», recurriendo a la técnica con la que se inició en el mundo del arte hace tres años.
Entre todas las obras, destaca la que retrata a un burro, Chispa, que parece reír a carcajadas mientras a su lado revolotea una abeja. «En mis próximos trabajos me gustaría continuar en esta línea, combinando humor y surrealismo», señala.
Arte infantil
Como ya ha hecho en otras ocasiones, ha incorporado a la selección un cuadro creado por una pequeña artista, en este caso , «Iris, de diez años». Su intención es hacer reflexionar al público sobre la importancia del arte como herramienta de expresión y de crecimiento para los niños.
En el caso de Jaume Marí, las obras que presenta en esta muestra son una continuación de una exposición anterior, ‘Imaginari’, que se pudo ver en junio en Can Jordi Blues Station. Para hacerlas ha recurrido al «hierro reciclado y a la chapa corten», a la que ha dado forma con «el martillo, en frío». Con estos materiales ha esculpido desde un llaüt a un eriçó, pasando por un xoriguer o una flor de baladre.
Prácticamente todas las esculturas las ha creado en 2025, a excepción de dos, una que representa una hormiga y otra, posidonia, que datan de 2018 y 2023, respectivamente. Ambas las ha actualizado añadiéndoles color, un elemento que el artista ibicenco ha empezado a incorporar en su trabajo este año.
‘Blat i ferro’ se puede visitar hasta el 1 de octubre, de lunes a viernes, excepto festivos, de 11 a 13 horas y de 18 a 21 horas. La inauguración de esta tarde, apuntan los protagonistas, la acompañarán con una «degustación de productos locales».
