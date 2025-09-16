Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una jornada "para concienciar sobre la importancia de reducir el uso de vehículos privados" en Ibiza

Vila se adhiere a la Semana Europea de la Movilidad con una serie de actividades que tienen como objetivo "promover hábitos más saludables"

Circuito de educación vial en Vara de Rey.

Circuito de educación vial en Vara de Rey. / TONI ESCOBAR

Redacción Ibiza

Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza celebrará el próximo sábado, 20 de septiembre, en la plaza Antoni Albert i Nieto, coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad, una jornada con diversas actividades "para concienciar sobre la importancia de reducir el uso del vehículo privado y fomentar alternativas de movilidad más responsables y sostenibles". La iniciativa, además, busca "promover la convivencia y la actividad física en un ambiente festivo e interactivo". Las actividades estarán abiertas a todo el mundo de 10.30 a 14.30 y por la tarde de 16 a 18 horas.

La campaña, que este año lleva por lema 'Movilidad para todas las personas', incluye una programación abierta a toda la ciudadanía con talleres infantiles, circuitos de educación viaria, yincana familiar, animación para los más pequeños y un mercado de segunda mano para dar nueva vida a bicicletas y patinetes. Durante la jornada también se entregarán los premios del concurso de dibujo de la Semana Europea de la Movilidad y se sorteará una bicicleta, junto a otros obsequios aún por anunciar.

El programa incorpora asimismo un circuito saludable guiado por el entrenador personal Alberto Rodero. Esta propuesta deportiva y lúdica contará con diez estaciones diseñadas para poner a prueba la fuerza, resistencia, velocidad, coordinación y flexibilidad de los participantes.

Noticias relacionadas y más

Por otro lado, el Ayuntamiento, en colaboración con la Pimeef, impulsará en los próximos días una acción de sensibilización en bares y restaurantes de la ciudad. Se distribuirán carteles con lemas, mensajes y datos de interés con el objetivo de fomentar la reflexión sobre la movilidad sostenible y promover conductas más responsables en la vida diaria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Alertan de intentos de okupación en pisos en un barrio de Ibiza
  2. La justicia da la razón a un hombre multado por traer 133 puros de Cuba a Ibiza para un cumpleaños
  3. Vava II, el yate de 150 millones que el empresario suizo Ernesto Bertarelli compró para regalar está en Ibiza
  4. Un conductor borracho se duerme al volante y acaba estampado contra un comercio en el centro de Ibiza
  5. Prohibido el tabaco en las terrazas: «¿Qué hacemos, fumar solo en casa o qué?»
  6. El testimonio de una peatona atropellada: «Un patinete de un menor sin seguro me ha destrozado la vida»
  7. Un barco choca contra una seca en es Freus
  8. He gastado 35.000 euros en 15 días en Ibiza y Formentera': la respuesta de un empresario que deja poco satisfechos a sus seguidores

Fin de semana de ferias en Sant Antoni: los amantes de los vinilos y de las gangas tienen una cita

Fin de semana de ferias en Sant Antoni: los amantes de los vinilos y de las gangas tienen una cita

Llamamiento para la recogida de residuos en distintos puntos de Ibiza

Llamamiento para la recogida de residuos en distintos puntos de Ibiza

Marcos Serra: "La Delegación del Gobierno rechaza darnos los informes toxicológicos de los precipitados en Sant Antoni"

Marcos Serra: "La Delegación del Gobierno rechaza darnos los informes toxicológicos de los precipitados en Sant Antoni"

Una jornada "para concienciar sobre la importancia de reducir el uso de vehículos privados" en Ibiza

Una jornada "para concienciar sobre la importancia de reducir el uso de vehículos privados" en Ibiza

Sant Antoni recibe 100 denuncias vecinales por alquileres ilegales

Sant Antoni recibe 100 denuncias vecinales por alquileres ilegales

Cinco kilómetros y un sorteo para la lucha contra el cáncer en Sant Antoni

Cinco kilómetros y un sorteo para la lucha contra el cáncer en Sant Antoni

El Gobierno aprueba la declaración de emergencia migratoria en Baleares con una inversión de 6,75 millones de euros

El Gobierno aprueba la declaración de emergencia migratoria en Baleares con una inversión de 6,75 millones de euros

Una influencer de gastronomía en Ibiza: "La están liando que no veas. ¡Le están poniendo aceite al arroz!"

Una influencer de gastronomía en Ibiza: "La están liando que no veas. ¡Le están poniendo aceite al arroz!"
Tracking Pixel Contents