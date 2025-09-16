Una jornada "para concienciar sobre la importancia de reducir el uso de vehículos privados" en Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza celebrará el próximo sábado, 20 de septiembre, en la plaza Antoni Albert i Nieto, coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad, una jornada con diversas actividades "para concienciar sobre la importancia de reducir el uso del vehículo privado y fomentar alternativas de movilidad más responsables y sostenibles". La iniciativa, además, busca "promover la convivencia y la actividad física en un ambiente festivo e interactivo". Las actividades estarán abiertas a todo el mundo de 10.30 a 14.30 y por la tarde de 16 a 18 horas.

La campaña, que este año lleva por lema 'Movilidad para todas las personas', incluye una programación abierta a toda la ciudadanía con talleres infantiles, circuitos de educación viaria, yincana familiar, animación para los más pequeños y un mercado de segunda mano para dar nueva vida a bicicletas y patinetes. Durante la jornada también se entregarán los premios del concurso de dibujo de la Semana Europea de la Movilidad y se sorteará una bicicleta, junto a otros obsequios aún por anunciar.

El programa incorpora asimismo un circuito saludable guiado por el entrenador personal Alberto Rodero. Esta propuesta deportiva y lúdica contará con diez estaciones diseñadas para poner a prueba la fuerza, resistencia, velocidad, coordinación y flexibilidad de los participantes.

Por otro lado, el Ayuntamiento, en colaboración con la Pimeef, impulsará en los próximos días una acción de sensibilización en bares y restaurantes de la ciudad. Se distribuirán carteles con lemas, mensajes y datos de interés con el objetivo de fomentar la reflexión sobre la movilidad sostenible y promover conductas más responsables en la vida diaria.