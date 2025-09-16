Un hombre se lanza al agua en el puerto de Ibiza y provoca retrasos en los ferris

Un hombre, presuntamente en estado de embriaguez, ha provocado este martes un retraso en la llegada del ferri 'Castaví Jet' de la naviera Trasmapi, que cubría la ruta Formentera-Ibiza, según ha informado Ràdio Illa.

El incidente se produjo cuando la embarcación, que había partido a las 15:00 horas desde Formentera, no pudo atracar en su punto habitual porque un hombre se había lanzado al mar en el puerto de Ibiza y se negaba a salir del agua, según explicaron algunos pasajeros al medio formenterense.

Ante esta situación, el buque tuvo que dirigirse a es Botafoc, en la zona reservada para Salvamento Marítimo, lo que impidió el desembarco de los vehículos. Finalmente, con la intervención de los cuerpos de seguridad, el problema quedó resuelto.

Ràdio Illa añade que desde la naviera no se ofrecieron declaraciones: el responsable no se encontraba en la isla y el personal de taquilla aseguró no estar autorizado a dar información. "La Autoridad Portuaria, por su parte, no ha respondido a las llamadas realizadas por la emisora", añaden.