Un hombre se lanza al agua en el puerto de Ibiza y provoca retrasos en los ferris

El hombre estaba presuntamente en estado de embriaguez

Un hombre se lanza al agua en el puerto de Ibiza.

Un hombre se lanza al agua en el puerto de Ibiza. / RàdioIlla

Redacción Ibiza

Un hombre, presuntamente en estado de embriaguez, ha provocado este martes un retraso en la llegada del ferri 'Castaví Jet' de la naviera Trasmapi, que cubría la ruta Formentera-Ibiza, según ha informado Ràdio Illa.

El incidente se produjo cuando la embarcación, que había partido a las 15:00 horas desde Formentera, no pudo atracar en su punto habitual porque un hombre se había lanzado al mar en el puerto de Ibiza y se negaba a salir del agua, según explicaron algunos pasajeros al medio formenterense.

Ante esta situación, el buque tuvo que dirigirse a es Botafoc, en la zona reservada para Salvamento Marítimo, lo que impidió el desembarco de los vehículos. Finalmente, con la intervención de los cuerpos de seguridad, el problema quedó resuelto.

Ràdio Illa añade que desde la naviera no se ofrecieron declaraciones: el responsable no se encontraba en la isla y el personal de taquilla aseguró no estar autorizado a dar información. "La Autoridad Portuaria, por su parte, no ha respondido a las llamadas realizadas por la emisora", añaden.

Premio al «cuerpo, el alma y el conocimiento» de la sanidad de Ibiza y Formentera

Santa Eulària amplía su oferta educativa con una nueva 'escoleta' en Sant Carles

Asociaciones contra el cáncer en Ibiza: apoyo psicológico, ayudas sociales e investigación para pacientes

Más del 75% de los ciudadanos de Baleares responsabiliza al turismo del aumento del coste de la vivienda

Marcos Serra: "La Delegación del Gobierno rechaza darnos los informes toxicológicos de los precipitados en Sant Antoni"

Fin de semana de ferias en Sant Antoni: los amantes de los vinilos y de las gangas tienen una cita

Llamamiento para la recogida de residuos en distintos puntos de Ibiza

