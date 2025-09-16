Paga 8.000 euros por una villa en Ibiza y la respuesta no tarda: "Me parece barato. He pagado mil euros en Menorca por un apartamento"

Ibiza se ha consolidado como uno de los destinos más deseados del Mediterráneo, y con ello ha crecido también la demanda de alojamientos que ofrezcan una experiencia más personalizada; en muchas ocasiones, además, alejada de los focos y el bullicio. En este contexto, las villas privadas han ganado protagonismo entre los viajeros que buscan escapar de las multitudes y disfrutar de la isla con mayor libertad e intimidad.

Lo que distingue a estas villas no es solo su ubicación privilegiada, sino también los pequeños detalles que marcan la diferencia: vistas abiertas al campo o al mar, diseño tradicional con toques modernos y servicios que convierten la estancia en algo único.

Sin embargo, aunque la mayoría piensa que el precio de estas viviendas es desorbitado y está solo al alcance de unos pocos, un reconocido empresario español ha desmitificado esta idea. Se trata de José Elías, que ha reconocido en el pódcast Búscate la vida que este verano ha pagado una cantidad más que razonable por alquilar una villa en sus vacaciones en la isla.

"En Ibiza me he pillado una villa y hemos estado por la zona de Cala Bassa. Una villa normalita de 8.000 euros la semana, muy normalita para ser Ibiza", indica. A lo que el presentador no duda en responder: “Me parece barato”.

“8.000 euros para ocho personas, así que bien. Sale a mil euros por persona la semana, está bien”, añade el empresario. Un precio que para el presentador del pódcast es más que “razonable”, y es que cuenta que él mismo pagó “mil euros por dos personas por un apartamento en Menorca”.