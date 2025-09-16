Un guardia civil fuera de servicio pilla a un ladrón en pleno robo en Sant Antoni
Un joven marroquí de 24 años intentó arrebatarle el reloj a un hombre que paseaba por la playa
Un agente de la Guardia Civil fuera de servicio ha logrado detener en Sant Antoni a un joven de 24 años que intentaba robarle el reloj a una persona que paseaba por la playa.
"El intento de robo ocurrió en la noche del sábado, en el paseo de la playa de s'Arenal", explica la nota de la Benemérita. El guardia civil, perteneciente a la Agrupación de Reserva y Seguridad, estaba paseando cuando presenció a escasos metros cómo un hombre agarraba del brazo a un transeúnte y, tras un forcejeo, le sustraía el reloj antes de huir.
El agente se identificó de inmediato y salió corriendo tras el presunto autor, acompañado por la propia víctima y otro testigo que había presenciado la escena. Pocos instantes después consiguió interceptar al sospechoso y retenerlo hasta la llegada de una patrulla del puesto de Sant Antoni.
El detenido, un joven de 24 años de nacionalidad marroquí, fue trasladado a dependencias policiales como presunto autor de un delito de robo con violencia.
- Alertan de intentos de okupación en pisos en un barrio de Ibiza
- La justicia da la razón a un hombre multado por traer 133 puros de Cuba a Ibiza para un cumpleaños
- Vava II, el yate de 150 millones que el empresario suizo Ernesto Bertarelli compró para regalar está en Ibiza
- Un conductor borracho se duerme al volante y acaba estampado contra un comercio en el centro de Ibiza
- Prohibido el tabaco en las terrazas: «¿Qué hacemos, fumar solo en casa o qué?»
- El testimonio de una peatona atropellada: «Un patinete de un menor sin seguro me ha destrozado la vida»
- Un barco choca contra una seca en es Freus
- He gastado 35.000 euros en 15 días en Ibiza y Formentera': la respuesta de un empresario que deja poco satisfechos a sus seguidores