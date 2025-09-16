Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un guardia civil fuera de servicio pilla a un ladrón en pleno robo en Sant Antoni

Un joven marroquí de 24 años intentó arrebatarle el reloj a un hombre que paseaba por la playa

Imagen de archivo de un Guardia Civil

Imagen de archivo de un Guardia Civil / OPC

Redacción Ibiza

Ibiza

Un agente de la Guardia Civil fuera de servicio ha logrado detener en Sant Antoni a un joven de 24 años que intentaba robarle el reloj a una persona que paseaba por la playa.

"El intento de robo ocurrió en la noche del sábado, en el paseo de la playa de s'Arenal", explica la nota de la Benemérita. El guardia civil, perteneciente a la Agrupación de Reserva y Seguridad, estaba paseando cuando presenció a escasos metros cómo un hombre agarraba del brazo a un transeúnte y, tras un forcejeo, le sustraía el reloj antes de huir.

El agente se identificó de inmediato y salió corriendo tras el presunto autor, acompañado por la propia víctima y otro testigo que había presenciado la escena. Pocos instantes después consiguió interceptar al sospechoso y retenerlo hasta la llegada de una patrulla del puesto de Sant Antoni.

Noticias relacionadas y más

El detenido, un joven de 24 años de nacionalidad marroquí, fue trasladado a dependencias policiales como presunto autor de un delito de robo con violencia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Alertan de intentos de okupación en pisos en un barrio de Ibiza
  2. La justicia da la razón a un hombre multado por traer 133 puros de Cuba a Ibiza para un cumpleaños
  3. Vava II, el yate de 150 millones que el empresario suizo Ernesto Bertarelli compró para regalar está en Ibiza
  4. Un conductor borracho se duerme al volante y acaba estampado contra un comercio en el centro de Ibiza
  5. Prohibido el tabaco en las terrazas: «¿Qué hacemos, fumar solo en casa o qué?»
  6. El testimonio de una peatona atropellada: «Un patinete de un menor sin seguro me ha destrozado la vida»
  7. Un barco choca contra una seca en es Freus
  8. He gastado 35.000 euros en 15 días en Ibiza y Formentera': la respuesta de un empresario que deja poco satisfechos a sus seguidores

Una influencer de gastronomía en Ibiza: "La están liando que no veas. ¡Le están poniendo aceite al arroz!"

Una influencer de gastronomía en Ibiza: "La están liando que no veas. ¡Le están poniendo aceite al arroz!"

Un guardia civil fuera de servicio pilla a un ladrón en pleno robo en Sant Antoni

Un guardia civil fuera de servicio pilla a un ladrón en pleno robo en Sant Antoni

La consellera de Salud sobre las ambulancias de Ibiza y Formentera: "Deberían haberse renovado en 2023"

La consellera de Salud sobre las ambulancias de Ibiza y Formentera: "Deberían haberse renovado en 2023"

Lucha contra las serpientes en Ibiza: únete al comando sargantana

Lucha contra las serpientes en Ibiza: únete al comando sargantana

Cultura, gastronomía y tradición para homenajear a los visitantes de Ibiza

Cultura, gastronomía y tradición para homenajear a los visitantes de Ibiza

Paga 8.000 euros por una villa en Ibiza y la respuesta no tarda: "Me parece barato. He pagado mil euros en Menorca por un apartamento"

Paga 8.000 euros por una villa en Ibiza y la respuesta no tarda: "Me parece barato. He pagado mil euros en Menorca por un apartamento"

Denuncian el despilfarro de agua en una mansión con tres piscinas en Ibiza

Denuncian el despilfarro de agua en una mansión con tres piscinas en Ibiza

Costa denuncia la "política cero" del Govern en materia de vivienda en Formentera

Costa denuncia la "política cero" del Govern en materia de vivienda en Formentera
Tracking Pixel Contents