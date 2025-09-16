Un guardia civil fuera de servicio pilla a un ladrón en pleno robo en Sant Antoni

Un agente de la Guardia Civil fuera de servicio ha logrado detener en Sant Antoni a un joven de 24 años que intentaba robarle el reloj a una persona que paseaba por la playa.

"El intento de robo ocurrió en la noche del sábado, en el paseo de la playa de s'Arenal", explica la nota de la Benemérita. El guardia civil, perteneciente a la Agrupación de Reserva y Seguridad, estaba paseando cuando presenció a escasos metros cómo un hombre agarraba del brazo a un transeúnte y, tras un forcejeo, le sustraía el reloj antes de huir.

El agente se identificó de inmediato y salió corriendo tras el presunto autor, acompañado por la propia víctima y otro testigo que había presenciado la escena. Pocos instantes después consiguió interceptar al sospechoso y retenerlo hasta la llegada de una patrulla del puesto de Sant Antoni.

El detenido, un joven de 24 años de nacionalidad marroquí, fue trasladado a dependencias policiales como presunto autor de un delito de robo con violencia.