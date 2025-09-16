Marcos Serra: "La Delegación del Gobierno rechaza darnos los informes toxicológicos de los precipitados en Sant Antoni"

Sant Antoni presume de que su Plan de seguridad para el verano está mejorando resultados año tras año, sobre todo en lo que se refiere a las detenciones por venta de óxido nitroso. Sin embargo, esta temporada se han topado con un importante sobresalto ante el elevado número de turistas precipitados: un total de cinco fallecidos, aunque uno de los casos se atribuye a un suicidio y otro a una muerte natural previa a la caída, según precisó este martes el alcalde, Marcos Serra.

Además, otros dos turistas han resultado heridos de consideración este verano después de caerse por el balcón de sus habitaciones. Ante la gravedad del fenómeno, mucho más acusado que nunca, el Ayuntamiento solicitó formalmente a la Delegación del Gobierno los resultados de las analíticas toxicológicas practicadas durante las autopsias.

En busca de respuestas

"Como Ayuntamiento somos la administración más próxima para afrontar los problemas del municipio", subraya el alcalde. Sobre todo, se trataba de investigar si existía alguna nueva sustancia alucinógena relacionada con estos accidentes, "porque después de unos veranos bastante tranquilos, con los incidentes habituales, mínimos, de cualquier destino turístico, de repente se producen bastantes precipitados". "Esperábamos obtener alguna respuesta", se resigna el alcalde.

Según su versión, la Delegación del Gobierno "respondió varias semanas después" a su petición y se limitó a indicar "que no podían dar esos datos". Los resultados quedan solo para la investigación de la Guardia Civil: "Esperamos que las puedan gestionar de la mejor manera".

Por otra parte, la concejala de Gobernación, Neus Mateu, destaca que durante los primeros tres meses de la aplicación del Plan de seguridad, hasta final de agosto, se ha detenido a 58 personas por delitos contra la salud pública, 32 de ellas por venta de óxido nitroso.

En este trimestre, la Policía Local ha gestionado 6.062 avisos de la ciudadanía "sin ayuda de otras fuerzas de seguridad". La plantilla de agentes se está ampliando este verano con tres nuevos efectivos, mientras que otros siete están pendientes de finalizar la formación en octubre para entrar en servicio.