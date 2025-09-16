El Gobierno aprueba la declaración de emergencia migratoria en Baleares con una inversión de 6,75 millones de euros

El Consejo de ministros ha aprobado este martes la declaración de emergencia migratoria en Baleares, en respuesta al incremento de personas migrantes llegadas a estas costas a lo largo de 2025 y la necesidad de reforzar la atención humanitaria hacia estas personas. Esta declaración incorpora una inversión de 6,75 millones de euros, según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.

Entre las actuaciones que incluye, se encuentran la habilitación de los espacios necesarios para garantizar el alojamiento y atención adecuados, servicios de traducción e interpretación, atención médica a las personas atendidas en los recursos de emergencia o atención a las necesidades básicas de alimentación, salubridad y seguridad.

Inclusión asegura que ante la nueva situación, la secretaria de Estado de Migraciones dictó una resolución, precisamente el pasado mes de agosto, donde se consideraba prioritario que el programa pudiese cubrir estas necesidades con la máxima inmediatez.

En este sentido, señala que tras la tendencia observada el pasado año y la situación geopolítica en el Mediterráneo Occidental, el Ministerio de Migraciones puso en marcha, a partir del primer trimestre de 2025, un seguimiento diario y pormenorizado de las personas migrantes que acceden al archipiélago a través de sus costas, con el objetivo de anticiparse a posibles dificultades en la absorción de llegadas masivas.

Bajo esta premisa y dentro de la declaración de emergencia migratoria, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones asegura que lleva desarrollando, desde la resolución de agosto de la SEM, las primeras actuaciones asociadas a un plan de infraestructuras que contemplan la puesta en marcha de dispositivos de acogida transitoria de emergencia, refuerzo de personal y provisión de servicios y suministros en la costa balear.

Espacios modulares en Ibiza y Formentera

Entre la planificación de infraestructuras de acogida, se encuentran dos instalaciones de espacios modulares para la acogida temporal de personas migrantes en tránsito en los puertos de Ibiza y Formentera, de "inminente" apertura. A estos dos espacios se unirá próximamente un tercero, proyectado en el puerto de Palma. Estas instalaciones, dotadas de servicios de seguridad, higiene y climatización, contemplan también espacios específicos para el alojamiento de mujeres y menores.

Inclusión señala que el Programa de Atención Humanitaria está dirigido a atender las necesidades básicas de las personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad por el deterioro físico y la carencia de apoyos sociales, familiares y medios económicos, que llegan a las costas españolas o acceden por las ciudades de Ceuta y Melilla. Es, por tanto, un programa de emergencia cuyo objetivo final es el de garantizar los derechos fundamentales y asegurar el respeto a la dignidad de estas personas.