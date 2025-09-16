Denuncian el despilfarro de agua en una mansión con tres piscinas en Ibiza

Amics de la Terra ha denunciado ante el Govern Balear y el Ayuntamiento de Sant Joan que el propietario de una mansión situada en Sant Llorenç pretende vaciar y volver a llenar sus tres piscinas justo en plena alerta por sequía. Según señalan los ecologistas en un comunicado, "se trata de una práctica que no es aislada, sino habitual en diferentes viviendas y mansiones de lujo de la isla. En este caso, el agua procede de un pozo propio, mientras que en otros inmuebles se recurre a múltiples viajes de camiones cisterna sin que exista control alguno por parte de la Administración", aseguran.

Vecinos y personas cercanas a esta villa en el municipio de Sant Joan explican que el propietario ha ordenado el vaciado completo y el posterior llenado de las tres piscinas con motivo de su llegada. Una de estas, de dimensiones "descomunales" y cuya legalidad es "dudosa", resulta especialmente llamativa y "debería ser totalmente inadmisible y controlado el poder malgastar agua de esta manera cuando los recursos hídricos están al límite", apuntan.

Mansión en zona de "alta vulnerabilidad" de los acuíferos

La mansión se encuentra dentro de una zona ANEI (Área Natural de Especial Interés) y, además, está en un área clasificada de «alta vulnerabilidad» de los acuíferos según el Plan Territorial Insular (PTI), lo que añade mayor gravedad al caso. "Nuestros acuíferos apenas alcanzan a cubrir las necesidades básicas de la población. En una situación límite como la actual deberían adoptarse medidas claras que impidan el vaciado de piscinas para proteger los escasos recursos hídricos", recalcan los ecologistas.

La organización recuerda que el Govern balear declaró recientemente la situación de emergencia por sequía y reclama que se aprueben sanciones y restricciones contra los usos superfluos del agua. "No es aceptable que unos pocos privilegiados puedan permitirse el lujo de gastar miles de litros mientras muchos residentes se enfrentan a cortes de suministro y restricciones", subraya el comunicado.

Alerta de sequía al final del verano

Amics de la Terra advierte, además, de que los episodios de sequía severa serán cada vez más frecuentes y prolongados como consecuencia de la crisis climática. Pese a ello, critican que las instituciones hayan esperado hasta finales del verano para declarar la alerta y que sigan apostando por un modelo de crecimiento "mal llamado sostenible" que, en la práctica, incrementa la presión sobre los recursos naturales. "Es inconcebible que se continúe permitiendo la construcción de miles de nuevas viviendas, hoteles y piscinas mientras se sigue confiando en las desaladoras como única solución milagrosa", remarcan.

La entidad reclama medidas urgentes para cerrar el ciclo del agua, mejorar la gestión y evitar el despilfarro, recuperando un recurso esencial que consideran "un derecho humano básico". "No podemos crecer infinitamente a costa de la supervivencia de los habitantes de la isla", concluye la denuncia.