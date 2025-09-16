IbizaPreservation, GEN-GOB y Amics de la Terra unen fuerzas para proteger a la lagartija pitiusa

La fundación IbizaPreservation ha puesto en marcha una nueva campaña para implicar a la población en la defensa de la lagartija pitiusa (Podarcis pityusensis), especie endémica de las Pitiusas que atraviesa un momento crítico debido a la expansión de serpientes invasoras.

La iniciativa, respaldada por el GEN-GOB y Amics de la Terra, busca facilitar información y recursos prácticos para que la sociedad actúe de forma activa en la conservación de la especie. “Nuestro objetivo es ofrecer herramientas claras para que cualquiera pueda participar en la protección de la lagartija”, señalan desde IbizaPreservation.

El eje central de la campaña es la web www.protegimsessargantanes.org, disponible en catalán, castellano e inglés. Allí se ofrece información actualizada sobre la situación de la lagartija pitiusa y se explica cómo actuar en caso de avistar una serpiente o gestionar correctamente una trampa autorizada. También se incluyen vías de colaboración en proyectos locales de control.

Además, se han creado infografías y materiales gráficos diseñados para redes sociales, pensados para que se puedan compartir fácilmente por residentes y visitantes. El propósito es llegar a todos los sectores de la sociedad y generar conciencia colectiva.

La directora de IbizaPreservation, Inma Saranova, subraya la importancia ecológica de esta especie: “Las lagartijas contribuyen al control biológico de plagas y al ciclo de nutrientes del suelo. Su desaparición tendría un efecto directo en los ecosistemas y en los cultivos locales”.

Desde las entidades colaboradoras se recalca que sin la implicación social no será posible frenar el problema. Hazel Morgan, presidenta de Amics de la Terra, destaca “el valor de la ciudadanía, pieza clave para la conservación de las lagartijas”. Por su parte, Agnès Vidal, del GEN-GOB, recuerda que “el control de ofidios solo se puede lograr si colaboran ciudadanos, asociaciones e instituciones”.

La expansión de estas serpientes, favorecida por la importación de olivos ornamentales, ha devastado las poblaciones de sargantanes en las Pitiusas. Con la campaña se pretende reforzar las medidas institucionales ya en marcha y proporcionar a la ciudadanía recursos sencillos y accesibles.

“La conservación de la lagartija pitiusa depende del compromiso colectivo”, concluyen los promotores de la iniciativa, que insisten en que la tarea solo será posible si se afronta entre todos.