Asociaciones contra el cáncer en Ibiza: apoyo psicológico, ayudas sociales e investigación para pacientes

Las asociaciones contra el cáncer de Ibiza, desde diferentes ámbitos, sostienen a pacientes y familias cuando la enfermedad aparece, ya sea con apoyo psicológico, material, logístico o destinado a fondos de investigación.

La delegada en Ibiza y Formentera de la Asociación de familias de niños con cáncer de Balears (Aspanob), María del Carmen Vargas, explica por qué tantas familias deben salir de la isla cuando el cáncer afecta a un menor: "En ninguna de las tres islas menores hay servicio de Oncología Infantil". Vargas señala un dato que suele pasar desapercibido, y es que para que un hospital disponga de este servicio debe de haber, como mínimo, 50 casos anuales en el área de referencia. "¿Queremos que en Ibiza haya 50 niños con cáncer al año? No, justamente lo contrario", recalca.Cuando se activa un caso se pone en marcha de inmediato la rueda de apoyo con un traslado organizado, vivienda gratuita en la ciudad en la que el menor reciba el tratamiento, atención psicológica, musicoterapia y vales de manutención para dos acompañantes por niño. En este caso, el acceso a esta asociación suele ser a través del propio hospital, donde una psicóloga contratada por Aspanob informa a las nuevas familias de los recursos disponibles. Vargas admite carencias en la atención oncológica de adultos de la isla, pero reivindica la solvencia del circuito pediátrico y el trabajo del equipo de Son Espases, en Palma.

Desde el ámbito del terreno práctico habla Elizabeth Gail Fear, presidenta de la Asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer. Su asociación se centra en mejorar de forma tangible el día a día de los pacientes de todas las edades: "Hace poco hemos comprado un par de coches y asientos cómodos para pacientes oncológicos, ya que cuando sales de hacerte quimioterapia acabas destrozado y necesitas poder estar confortable", señala. Estos vehículos están a la disposición del equipo de cuidados paliativos, que visitan en casa a quienes no pueden desplazarse al hospital. También financian masajes para personas con linfoma. Todo el trabajo es voluntario y la financiación llega de eventos: paseos esponsorizados, un torneo anual de golf y múltiples actividades cuyos beneficios varían “de 700 a 7.000 euros” según la envergadura.

"Más investigaciones para más vida"

La investigación es otro de los puntos importantes para la divulgación y prevención de enfermedades oncológicas. Vicky Ferrazzano, voluntaria de la Asociación para la investigación del cáncer Elena Torres, compagina su experiencia como paciente con la organización de eventos y la gestión de una tienda de ropa reciclada 'Boutique L', ubicada en la calle Vicent Serra i Orvay, donde se vende ropa "a muy buen precio y muy bonita" donada por la ciudadanía. Las recaudaciones se destinan al Centro de investigación del cáncer del CSIC, al proyecto de la doctora Priscila Monteiro Kosaka, que ya está en cuarta fase, explica Ferrazzano. En esta etapa, las pruebas se están haciendo ya con personas en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid y en La Fe de Valencia. La entidad no recibe subvenciones públicas locales al no atender directamente a enfermos en la isla, pero "gracias al apoyo de Ibiza", está a punto de anunciar que ha superado "el millón de euros recaudados en ocho años", indica anunciado Ferrazzano.

En la línea de la investigación, Susana Ribas, de la Asociación española de Cáncer de Mama Metastásico, se une con el lema "más investigación para más vida", en el que el foco principal es el estadio 4 del cáncer de mama, “que quedaba un poco descolgado”, señala. La vía de trabajo principal es financiar ciencia de manera directa a través del Premio Chiara, cuyas bases ya están abiertas este año con 280.000 euros para proyectos. La entidad, que nació en redes sociales y funciona a nivel nacional sin sede física, ha destinado todo lo recaudado del año anterior al premio. Sobre la atención oncológica en Ibiza, Rivas valora que la isla no está "en el peor momento”, aunque la rotación de especialistas complica la continuidad y las esperas generan angustia: en su caso, lleva desde julio aguardando una mamografía de revisión y lamenta la demora en resultados. Pide “agilizar” estos tiempos. La financiación llega de acciones impulsadas por socias —comidas solidarias, caminatas, mesas y mercadillos— en las que familiares y amigos se implican.

En cuanto al acompañamiento social lo aporta María Navarro, vicepresidenta de la Asociación Española contra el Cáncer. Su objetivo es mejorar la vida del paciente y "aumentar su supervivencia", velando también por las familias "a las que se les cae el mundo encima cuando aparecen esta clase de diagnósticos". La entidad ofrece una cartera de servicios, entre los que se incluye el apoyo psicológico, asesoramiento social para trámites, actividades como gimnasia y masajes, un piso en Palma para aquellos pacientes desplazados y un almacén de material que se cede sin coste.

Mariano Roig, vicepresidente de Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectadas de Cáncer (APAC), explica que todos los servicios que ofrecen son gratuitos, ya que la financiación procede de administraciones públicas, socios y eventos solidarios como rifas, caminatas o cenas. La asociación trabaja principalmente en Ibiza, con un equipo formado por dos psicólogos, una trabajadora social y personal de oficina. El apoyo se centra en acompañamiento psicológico, social y material, no económico: facilitan sillas de ruedas, camas articuladas y material ortoprotésico que luego se recupera, repara y reutiliza. Roig destaca que la entidad, que este 2025cumple 10 años de actividad, en los últimos tres ha experimentado un fuerte crecimiento.

Cada una a su manera se han convertido en el apoyo incondicional de muchos de aquellos a quienes diagnostican una enfermedad, a veces silenciosa, como es el cáncer. Unas vigilan para que la familia no se hunda cuando toca salir de la isla, otras alivian el tratamiento o financian investigaciones que ya pisan hospitales. Todas coinciden en algo esencial: cada euro importa, cada gesto cuenta y, sobre todo, nadie debe recorrer este camino en soledad.