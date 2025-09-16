Arón Piper habla en 'El Hormiguero' sobre el registro de la policía a Leonardo DiCaprio en Ibiza: "No se libró por ser quién es"
El actor de 'Élite' organizó este verano una fiesta en la isla para celebrar el lanzamiento de su primer disco
El actor de 'Élite' Arón Piper se ha lanzado al mundo de la música. Este verano, al terminar de grabar su primer disco y publicar su single 'Especial', decidió organizar una fiesta en Ibiza para celebrarlo. Al evento acudieron rostros muy conocidos: Aitana, Miguel Ángel Silvestre, Ester Expósito y hasta Leonardo DiCaprio. "En estas fechas en Ibiza está todo quisqui y hacemos una lista enorme e invitamos a todo el mundo", explicó este lunes en el programa 'El Hormiguero', donde señaló que es el segundo año que preparan una fiesta así en la isla.
DiCaprio acudió al evento acompañado de su novia, la modelo italiana Vittoria Ceretti. "Tenemos gente en común y él no desaprovecha una buena fiesta", aseguró Piper, que aprovechó para comentar el encontronazo del actor con la Policía. "Tuvimos la mala suerte que se estaba colapsando la carretera y vino la policía", señaló. "No se salvó por ser quién era".
Los agentes decidieron hacer una redada por la acumulación de coches que había y acabaron identificando a DiCaprio. "La fiesta era totalmente legal, de hecho está con una marca", aclaró Piper. "No sé si habría policías nuevos en Ibiza o qué". "Fue una redada larguita porque había muchos coches", indicó.
- Alertan de intentos de okupación en pisos en un barrio de Ibiza
- La justicia da la razón a un hombre multado por traer 133 puros de Cuba a Ibiza para un cumpleaños
- Vava II, el yate de 150 millones que el empresario suizo Ernesto Bertarelli compró para regalar está en Ibiza
- Un conductor borracho se duerme al volante y acaba estampado contra un comercio en el centro de Ibiza
- Prohibido el tabaco en las terrazas: «¿Qué hacemos, fumar solo en casa o qué?»
- El testimonio de una peatona atropellada: «Un patinete de un menor sin seguro me ha destrozado la vida»
- Un barco choca contra una seca en es Freus
- He gastado 35.000 euros en 15 días en Ibiza y Formentera': la respuesta de un empresario que deja poco satisfechos a sus seguidores