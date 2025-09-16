La consellera de Salud sobre las ambulancias de Ibiza y Formentera: "Deberían haberse renovado en 2023"

La consellera de Salud del Govern balear, Manuela García, ha anunciado esta mañana en el Parlament que las nuevas ambulancias para las islas empezarán a llegar en las próximas semanas y achaca el mal estado de la flota actual a "un contrato de renovación fallido" del servicio por parte del anterior ejecutivo de Francina Armengol. García respondía así a una pregunta de la diputada socialista Irantzu Fernández, que alertaba de que el transporte sanitario en Balears se encuentra "en una situación límite".

García ha indicado que los problemas técnicos que presenta la flota actual, denunciados reiteradamente en las últimas semanas por los sindicatos, se deben a la antigüedad de los vehículos y al excesivo kilometraje que llevan acumulado. "Son ambulancias que circulan desde marzo de 2018 y deberían haberse renovado en 2023", además de criticar que la sustitución de la flota no se ha llevado a cabo "por un contrato de renovación fallido por parte del Govern anterior" que obligó a anular el expediente de contratación, según la consellera.

Nueva flota

Tras responsabilizar al anterior ejecutivo progresista de la problemática situación del transporte sanitario, García ha recordado que el contrato para el nuevo servicio de transporte sanitario tuvo que volver a salir a concurso público el año pasado y se adjudicó en marzo, con un presupuesto de 56 millones de euros para los próximos cinco años. En su momento, el Govern anunció que los vehículos irían llegando en octubre y noviembre.

La nueva flota contará con 246 nuevas vehículos, 126 para el transporte urgente y el resto para los servicios programados. García ha destacado que, con la nueva contrata, se contará con una ambulancia de reserva por cada dos, "cuando en la anterior legislatura nos dejaron una por cada siete".

Entre las novedades del nuevo servicio, la consellera valora, por primera vez en toda España, todos los vehículos para el transporte programado dispondrán de camillas eléctricas, "lo que significa cuidar a los profesionales porque se reduce el manejo de cargas". También se incorporan unidades para traslados de alta complejidad o de intervención rápida, farmacias móviles o "vehículos para atender incidentes con múltiples víctimas", ha detallado la consellera.