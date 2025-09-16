Cultura, gastronomía y tradición para homenajear a los visitantes de Ibiza

Ibiza se prepara para conmemorar el Día del Turista 2025 este jueves 18 de septiembre con un completo programa de propuestas culturales, gastronómicas y de ocio repartidas por toda la isla. La iniciativa, impulsada por el Consell de Ibiza en colaboración con los cinco ayuntamientos, busca rendir homenaje a los visitantes que cada año eligen la isla como destino vacacional y, al mismo tiempo, poner en valor su patrimonio cultural y natural.

La jornada arrancará en la ciudad de Ibiza con visitas guiadas a Dalt Vila, enclave Patrimonio de la Humanidad, que permitirá a turistas y residentes redescubrir la riqueza histórica del casco antiguo. En el paseo de Vara de Rey se ofrecerá una degustación de productos típicos acompañada de música en directo. Además, el sábado 20 de septiembre se celebrará una cita muy especial: el 50 aniversario del mercadillo hippy del puerto de Ibiza, un espacio emblemático de la cultura local que contará con degustaciones de producto autóctono.

Santa Eulària y Sant Josep

El municipio de Santa Eulària presentará una de las programaciones más variadas. Habrá jornadas de puertas abiertas en el Museu d’Etnografia y en Ca n’Andreu des Trull que permitirán conocer la vida tradicional ibicenca. También se ofrecerán excursiones en tren turístico, bicicleta eléctrica y barcos con fondo de cristal, junto a rutas guiadas de paddle surf y un itinerario por la Ruta del Riu. La jornada concluirá con exhibiciones de ball pagès y conciertos en la plaza del Ayuntamiento, Cala Llonga y es Canar.

Por su parte, Sant Josep invitará a los visitantes a descubrir el trull de Can Benet con una exhibición de ball pagès y una degustación de sopes gòfies. También se podrá disfrutar de una degustación de café caleta y de repostería local en Cala Vedella, además de una excursión en llaüt y paddle surf por los alrededores de es Vedrà, uno de los paisajes más icónicos del Mediterráneo.

Sant Antoni y Sant Joan

Sant Antoni aportará propuestas de marcado acento cultural. Entre ellas destacan la visita guiada al BiBo Park, la exposición museográfica de Carmen Tur y una muestra de artesanía tradicional. También se ha previsto una excursión marítima por la costa norte del municipio, la exposición de la artista Karen Hain en el Far de ses Coves Blanques y una exhibición de ball pagès en el Passeig de ses Fonts.

En el extremo norte de la isla, Sant Joan se unirá a la celebración con actuaciones de ball pagès ofrecidas por las colles de Balansat y Labritja en diferentes enclaves: el Port de Sant Miquel, Portinatx y la Cala de Sant Vicent. Estas actividades reivindican la tradición folclórica como parte esencial de la identidad ibicenca.

El Día del Turista se ha consolidado con los años como una cita imprescindible de la temporada, uniendo a residentes y visitantes en torno a la cultura y la hospitalidad que caracterizan a Ibiza. Con propuestas que van desde la música y la danza hasta la gastronomía y las excursiones al aire libre, la celebración se convierte en un escaparate del rico patrimonio ibicenco y en un reconocimiento a quienes, temporada tras temporada, eligen la isla como destino.