Más del 75% de los ciudadanos de Baleares responsabiliza al turismo del aumento del coste de la vivienda

El 77,2% de los residentes de Baleares cree que el turismo tiene un gran impacto en el aumento del coste de la vivienda, mientras que el 55,3% señala su impacto en el encarecimiento de los costes y servicios.

Son dos de los datos que se extraen de la Encuesta de opinión a residentes sobre el turismo en Baleares 2024, elaborada por la Agencia de Estrategia Turística (Aetib), que recoge la opinión de los residentes en el archipiélago sobre el turismo y su impacto sobre la identidad. La encuesta se realizó en octubre de 2024 a 2.008 personas (738 en Mallorca, 460 en Menorca, 460 en Ibiza y 350 en Formentera).

Satisfacción con el turismo

En relación al nivel de satisfacción de la población con el sector turístico, el 42% de los residentes se muestran de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación 'Estoy muy satisfecho con el turismo en Baleares', mientras que un 38,8% no está de acuerdo o incluso está muy en desacuerdo.

Los que están o han estado relacionados con el sector turístico a nivel laboral tienen una opinión más favorable al respecto, 51% frente al 29,1% de los que no han trabajado ni tienen a nadie en su hogar que haya trabajado en el sector.

Por islas, Formentera es la que tiene el porcentaje de residentes satisfechos más alto, 68%, le sigue Menorca con un 65,6%, Ibiza con un 48,3% y Mallorca con un 38%.

Número de turistas

Según la encuesta, el 42,4% de los residentes considera que llegan demasiados turistas en periodos concretos del año y un 33,2% que llegan demasiados, mientras que un 19,8% está satisfecho con el número de llegadas y un 4,6% considera que llegan pocos.

El 71,1% de los residentes que tienen vinculación económica con el sector turístico opinan que llegan demasiados turistas o demasiados en periodos concretos del año. Este porcentaje aumenta hasta el 82% en el caso de los residentes que no tienen vinculación económica con el sector.

Por islas, en Formentera hay un 53,5% de los residentes que opinan que llegan demasiados turistas o demasiados en periodos concretos del año. En Menorca este porcentaje aumenta hasta el 65,6%, en Ibiza hasta el 66,6% y en Mallorca hasta el 78,5%.

Calidad de vida

Preguntados por el impacto del turismo en la calidad de vida de la ciudadanía, un 19,5% de los residentes considera que el turismo ayuda a mejorar su calidad de vida y un 36,3% que ayuda a mantenerla, mientras que un 13,4% ha contestado que no influye en ella y un 30,8% que la perjudica.

El 65,8% de los residentes con relación laboral en el sector turístico (o con algún residente de su hogar en el sector) piensan que el turismo ayuda a mejorar o a mantener su calidad de vida. En el caso de los que no tienen relación laboral con el sector, este porcentaje se reduce hasta el 41,7%.

Los nacidos en otra comunidad autónoma o en otro país han contestado en un 57,3% de los casos que el turismo ayuda a mejorar o a mantener su calidad de vida, en el caso de los residentes nacidos en las Islas este porcentaje se sitúa en el 54,8%.

En Menorca es donde hay más residentes que opinan que el turismo ayuda a mantener o mejorar su calidad de vida (69%), le siguen las Pitiusas (55,4%) y en último lugar Mallorca con un 54,5%.

La encuesta de la Aetib ha preguntado también a los residentes su opinión sobre el alquiler turístico y recoge que el 61,8% de los encuestados no está de acuerdo o está muy en desacuerdo con el alquiler vacacional en viviendas particulares, mientras que el 38,2% está de acuerdo o muy de acuerdo.

Los residentes de rentas más bajas son los que están más en desacuerdo con el alquiler vacacional en viviendas particulares, mientras que entre rentas altas y altas-medias el porcentaje en desacuerdo se sitúa en un 56,4%, entre las rentas medias-bajas y bajas este porcentaje aumenta hasta el 68,3%.

Los residentes en Menorca son los que tienen una opinión más negativa sobre esta tipología de alquiler, el 67,1% han contestado que no están de acuerdo o que están muy en desacuerdo. Le siguen Ibiza con un 66% y Mallorca y Formentera con un 60,6% cada una.

Lo positivo y lo negativo del turismo

Al preguntar a los residentes sobre el impacto que tiene el turismo sobre la generación de riqueza e ingresos, un 49,8% ha contestado que tiene un gran impacto y un 36,1% un impacto medio.

En cuanto a la generación de puestos de trabajo cualificados, el 37,2% de los residentes ha contestado que el turismo tiene un gran impacto y el 36,6% un impacto medio.

Por contra, los residentes encuestados son de la opinión, en un 65,5%, de que el turismo crea aglomeraciones en las calles, tiendas y en el transporte.

El 77,2% piensa que el turismo tiene un gran impacto en el aumento del coste de la vivienda y el 55,3% en el coste de los bienes y servicios y el 62,3% considera que el turismo tiene un gran impacto en la degradación de los recursos naturales.

Gestión de los flujos turísticos

Cuando se pregunta a los residentes de las Islas si están de acuerdo en limitar el número de visitantes, el 69,1% está de acuerdo o muy de acuerdo. Destaca el caso de Mallorca, donde este porcentaje llega al 77,4% de los encuestados.

En cuanto a los cruceros, el 69,2% de los residentes están a favor de su limitación. En el caso de Mallorca, donde hay más incidencia de llegadas, este porcentaje llega hasta el 77,4%.

El 68,4% está de acuerdo, en mayor o menor medida, en limitar el número de establecimientos y plazas turísticas. Por islas, Mallorca es donde encontramos un mayor porcentaje (76,1%) a favor de la limitación de plazas, mientras que en el resto de islas este porcentaje es menor (43,3% en el caso de Ibiza, 42,7% en Menorca y 18,9% en Formentera). Si preguntamos específicamente sobre la limitación del alquiler vacacional en viviendas particulares, este porcentaje aumenta hasta el 80,5%.

En relación a los vehículos de alquiler, el 79,6% está de acuerdo en limitar el número como medida de gestión. En Mallorca este porcentaje llega hasta el 84,7% de residentes que están a favor de limitarlo, mientras que en Formentera, un 55,4% no está a favor de su limitación.

Un 67,6% de los residentes están de acuerdo o muy de acuerdo en incrementar la tasa del ITS y al preguntar sobre la tipología de proyectos donde se invierte el dinero recaudado por este impuesto, vemos que los que tienen más aceptación son los proyectos que tienen como objetivo el medio ambiente, 89,8%, le siguen los que tienen que ver con patrimonio histórico (86,6%), con mejora de la inspección turística, la seguridad y la concienciación para un turismo responsable (84%), formación y ocupación (83,4%), vivienda y alquiler social (78,2%), investigación científica (77,4%) y turismo sostenible (75,5%).