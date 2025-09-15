Vava II, el yate de 150 millones que el empresario suizo Ernesto Bertarelli compró para regalar está en Ibiza

El Vava II, el megayate de casi 97 metros de eslora, construido por Devonport Yachts en el Reino Unido y botado en 2011 navega estos días en aguas de Ibiza. Este barco puede alojar aproximadamente 36 invitados y cuenta con una tripulación de unas 34 personas para atender todos los detalles.

Su propietario es Ernesto Bertarelli, uno de los empresarios más ricos de Suiza y conocido por su pasión por la navegación y el deporte de élite. Fue propietario del equipo suizo Alinghi, que ganó la Copa América de vela en 2003 y 2007, convirtiéndose en el primer equipo europeo en lograrlo. Aunque su fortuna proviene principalmente de la biotecnológica Serono, vendida por miles de millones a Merck en 2006, Bertarelli ha invertido en investigación marina y en filantropía.

Además, se le ha relacionado con una vida social muy activa, incluido su matrimonio con la exmodelo británica Kirsty Roper. Se rumorea incluso que el yate fue un regalo que Bertarelli encargó para ella en su 40.º cumpleaños.

Entre las zonas comunes de lujo del Vava II destacan: una piscina de profundidad variable, un beach club abatible, helipuerto, garajes para auxiliares (tenders), espacios exteriores amplios con terrazas, gimnasio y spa. También posee sistemas de estabilización para minimizar el balanceo tanto en navegación como en fondeo, lo que mejora mucho el confort a bordo.

Esta embarcación se construyó bajo secreto, es por ello que durante los primeros años se le llamó simplemente Project 55. Uno de los detalles llamativos que tiene es que los anclajes pueden ocultarse dentro del casco, lo que le da una línea más limpia, además de mejorar la estética y la hidrodinámica visual.

Sobre su precio, estimaciones recientes lo sitúan entre 150 y 180 millones de dólares, lo que, sumando operación, mantenimiento y personal, supone un coste anual de funcionamiento de entre 10 y 15 millones aproximadamente.