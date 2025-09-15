Vapers y bebidas energéticas, los nuevos retos en la prevención de consumo entre los más jóvenes de Ibiza

El Centro de Estudios y Prevención de conductas adictivas (Cepca), lleva 25 años trabajando en Ibiza por la prevención del consumo de sustancias y adicciones. En este tiempo, la coordinadora, Belén Alvite, reconoce que se han producido avances en cuanto a la prevención del consumo: "Esto es positivo, pero a la vez aparecen sustancias nuevas y problemáticas diferentes que nos obligan a adaptarnos constantemente".

Entre los retos más significativos a los que se enfrenan se encuentra el auge del consumo del váper y de las bebidas energéticas, que cada vez están más presentes en la vida de los menores. "El año pasado incorporamos por primera vez las bebidas energéticas a nuestro estudio de consumo, porque vemos que cada vez más los menores consumen estos productos", explica Alvite. Por otro lado, señala que la problemática con los vapers viene desde hace un tiempo: "Hace cuatro años comprobamos que de todos los chicos que fumaban, un 17% había empezado por los vapers. Es decir, el inicio no era el tabaco tradicional, sino el cigarrillo electrónico, y después daban el salto a los productos de tabaco". La situación se complica con la aparición de nuevas formas de consumo relacionadas con la nicotina, como las bolsas de esta sustancia que se colocan en la boca y no suelen dejar huella: "No huelen, no producen residuo como el humo y son muy difíciles de detectar, lo que las convierte en un reto aún mayor", señala Alvite.

"Es el momento de actuar"

Este patrón es el que más preocupa los especialistas que advierten de los riesgos de salud a medio plazo. Alvite subraya que "es el momento de actuar, porque poco a poco se está generando un problema de salud pública. Dentro de unos años veremos aumentar los casos de enfermedades asociadas al consumo de nicotina si no se toman medidas". En este sentido, celebra que la nueva ley estatal vaya a ser "mucho más restrictiva" con respecto a este tipo de productos de consumo.

En cuanto a los centros educativos, la normativa es muy clara: prohibido fumar a los menores de 18 años, sobre todo dentro del centro. Sin embargo, cada uno aplica su propio protocolo. "Lo primero que se suele hacer es retirar el producto y avisar a las familias de lo sucedido. Además, se hace un seguimiento para evitar que se vuelva a repetir", señala la coordinadora. La vigilancia se ha intensificado en los baños, espacios donde a menudo suelen fumar y queda rastro del olor característico del váper. Por su parte, Alvite recuerda que la prevención no puede limitarse solo al centro educativo, las familias también deben de desempeñar su papel. Sin embargo, las reacciones son muy desiguales, ya que a pesar de que hay muchas familias concienciadas y previenen a sus hijos de que estos consumos no son saludables, también se encuentran con quien cree que eso solo lo hacen "los hijos de los demás". Incluso hay casos en los que justifican y normalizan el consumo de alcohol y sustancias con el pretexto de que "es imposible que un adolescente no consuma".

Más pensamientos relacionados con el suicidio

Otro de los datos alarmantes es el de los pensamientos suicidas, que han crecido exponencialmente un doscientos por cien en los últimos años. "Estos datos tienen que ver con la salud mental de los jóvenes, que está relacionada con el acceso que les hemos dado nosotros como adultos a unas tecnologías que en sí mismas son muy buenas, pero que les han traído una cantidad de contenidos y unos estilos de vida que han hecho que estén constantemente comparándose con los demás", ha explicado Alvite este lunes en una rueda de prensa en el Consell.

Alvite recuerda que desde el Cepca se desarrollan programas de sensibilización ante estas situaciones, dirigidos a padres y madres en colaboración con centros educativos. El objetivo es el de reforzar el mensaje preventivo y ofrecer apoyo a familias que lo necesitan: "Por supuesto que es posible evitar que un adolescente consuma. Nuestro trabajo es el de proporcionar a las familias herramientas para que puedan transmitirlo".

El balance del Cepca demuestra que la prevención funciona, pero también que deben reinventarse constantemente para no quedarse atrás en cuanto a información sobre la prevención de casos: "Hoy por hoy, los retos han cambiado. Ahora tenemos que hacer frente a los vapers, las bebidas energéticas y nuevos productos que aparecen". Alvite recalca que lo esencial no ha cambiado: "Hay que trabajar con la comunidad, con los centros educativos y con las familias para evitar que los problemas de hoy se conviertan en las enfermedades del mañana".