SOS Vivienda: «Si hay caravanas es por la falta de políticas de vivienda»

La denuncia formulada por el grupo político Gent per Formentera (GxF) el pasado domingo sobre la proliferación de la «actividad del camping» en la pitiusa del sur, de la que se hacía eco Diario de Ibiza en su edición de este lunes, ha removido a parte de la sociedad formenterense, que en las últimas horas ha expresado su opinión al respecto en las redes sociales. Algunos vinculan la presencia de vehículos en los que pernoctar a la crónica falta de vivienda en la isla.

Desde el colectivo SOS Vivienda han querido hacer hincapié en la distinción entre «acampar» y «aparcar», ya que en las imágenes con las que GxF ilustraba su denuncia tan solo aparecían vehículos cerrados, sin nada a su alrededor. «No se puede ser tan oportunistas, hacer fotos a seis caravanas que no son de turistas, sino de trabajadores que vienen a la isla cada año, y decir que está proliferando el camping» consideran desde el colectivo. «No es así, no hay más que otros años, pero si lo fuera, debería darles vergüenza precisamente a ellos, porque sería una consecuencia de la falta de políticas públicas de vivienda», añaden.

El matiz que determina la posibilidad o no de dormir en un vehículo aparcado no está tan claro.

Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) permite pernoctar, es decir, simplemente dormir, dentro de cualquier tipo de vehículo siempre que esté correctamente aparcado y sin que se altere el exterior del vehículo ni de aquello que lo rodea. Para la DGT, acampar implica modificar el exterior del coche o furgoneta con cualquier tipo de objeto, incluso un techo elevable. En ese caso, se considera que están acampando, ocupando un espacio público para un uso distinto al que está permitido y eso sí que está penado.

Pero en Formentera, la ordenanza sancionadora por el incumplimiento de la prohibición de acampada libre del Consell insular, publicada en el BOIB del 22 de julio de 2010, considera acampada libre la estancia en una de las zonas en las que esta actividad está prohibida: «En general en todo el territorio, sea público o privado», según la misma norma. Esta estancia se acredita al observarse «la instalación de cualquier tipo de establecimiento provisional o fijo, como puede ser una caravana, autocaravana, furgoneta, automóvil, tienda de campaña o elementos móviles o prefabricados como sacos de dormir, colchones hinchables o aislantes». La mención explícita a caravanas, coches o furgonetas como «establecimiento provisional o fijo» parece contradecir las leyes de la DGT y es la razón a la que se acogen los que consideran que pasar la noche en un vehículo del tipo que sea, sin elementos exteriores, debería estar permitido.

Espacio público

Es más, entre los comentarios que han surgido en las redes a raíz de la denuncia de GxF se apunta la posibilidad de que, ante la inexistencia de soluciones a corto plazo para solventar el problema de la escasez de vivienda en Formentera, sean las mismas instituciones las que habiliten y gestionen un espacio con las mínimas facilidades como electricidad y agua para que los trabajadores de temporada puedan instalar sus vehículos y vivir en ellos durante la duración de sus contratos.

Desde GxF responden a estas aportaciones del tejido social de la isla asegurando que «entienden todos los comentarios referentes a la falta de vivienda, ya que es un problema grave». «De hecho, el aumento de las caravanas es una consecuencia» de este problema, afirman desde la formación insularista antes de aclarar que «como sociedad, sería un error ver la pernoctación en los vehículos como una solución a este grave problema», añaden.

GxF considera que «la falta de inspección turística por parte del equipo de gobierno de Sa Unió es el principal factor que agrava el problema de la vivienda y hace proliferar el camping», por lo que la formación exige «una inspección turística para garantizar el acceso a la vivienda digna».

Por su parte, desde el PSIB-PSOE también critican la «inacción del equipo de gobierno en materia de vivienda y la incapacidad de gestión que tiene el conseller del área (Artal Mayans) sobre el tema». «No hay inversión del Govern en vivienda pública, no se avanza nada y se han reducido las funciones que prestaba la Oficina de Vivienda que quedó montada en la anterior legislatura». El primer problema de la isla es, para los socialistas, la vivienda, «pero parece que para Sa Unió no lo es, porque no ponen interés en solucionar nada», a pesar de que el PSOE «les ha ofrecido la mano para trabajar sobre este tema».

El sentir de la población coincide en este caso con el de los políticos consultados al denunciar la precariedad del acceso a la vivienda tanto para los residentes como para los trabajadores que deben desplazarse hasta Formentera para cubrir las necesidades del sector turístico, un sector vital en la economía de la pitiusa del sur que no puede sostenerse sin el contingente de temporeros que cada año encuentran más dificultades para alojarse en la isla.

La diferencia está en que las denuncias y propuestas en las redes sociales de la gente de a pie no tienen mayor recorrido, mientras que las formaciones políticas tienen en sus manos la capacidad real de tomar decisiones con consecuencias.