La Alianza por el Agua pide medidas más ambiciosas contra la sequía en Ibiza

La grave situación de Ibiza por el déficit de recursos hídricos puede que sea aún peor de lo que marcan los indicadores hidrológicos que maneja el Govern balear, según se teme la Alianza por el Agua. A juicio del director de esta plataforma, Juan Calvo, en la actualidad no existen mecanismos de control suficientes para medir la extracción de agua en suelo ni para garantizar que se destine realmente al uso agrícola, en caso de que haya sido autorizada para esta finalidad.

"Las medidas que establece el plan de sequía son muy tibias. Es muy importante revisar y actualizar este plan, porque incluso los escenarios que plantea no son reales", advierte Calvo. Después de 32 meses seguidos en prealerta, los datos registrados en agosto abocaron a que Ibiza entrara finalmente en situación de alerta por sequía, con unas reservas hídricas al 27% de su capacidad.

No obstante, las medidas de emergencia contempladas para contrarrestar este último escenario solo se pondrán en marcha si en este mes de septiembre se repiten los mismos registros a la baja, con lo que no se aplicarían correciones hasta a partir de octubre.

Por otra parte, la situación previa categorizada como de prealerta, que se arrastraba desde enero de 2023, ya implica, en teoría, una serie de medidas paliativas, como reducir un 10% las extracciones de las aguas subterráneas en viviendas en suelo rústico. "Esto no se controla. Es una medida fijada en el plan de sequía que al final se queda en papel mojado", lamenta Calvo.

Por otra parte, la Alianza por el Agua pone el acento en las voces de alarma del sector agrícola local, ya que buena parte de los productores constata que sus perforadas están en mínimos históricos. "Toda la gente del campo comenta que no recuerda una sequía tan bestia y que tienen menos agua que cuando estábamos en situación de prealerta el verano pasado. Es decir, de alguna manera los indicadores no responden a la realidad física de los estados de los acuíferos", subraya Calvo.

Medidas más ambiciosas

Para la Alianza por el Agua, la Administración debe apostar por "medidas más ambiciosas" y no esperar a que finalice la temporada turística para aplicarlas. De hecho, el Govern balear ha emprendido la fase previa de consultas para elaborar el cuarto plan hidrológico de la Comunidad Autónoma, que regirá las actuaciones en recursos hídricos durante el quinquenio 2028-2033.

La plataforma conservacionista incide en que, como paso fundamental, debe controlarse cuanto antes la extracción de agua en suelo rústico y "que se revise si realmente se destina a los usos agrícolas" y no a usos residenciales, como el riego de jardines tropicales o el vaciado y llenado constante de piscinas en una misma finca.

En este sentido, la plataforma valora el proyecto piloto anunciado por el Govern para medir al momento la extracción de agua del subsuelo con sensores digitales. "Deben aprovecharlo para revisar los pozos no autorizados o asegurar que, si cuentan con autorización para uso agrícola, no le den otras finalidades", abunda Calvo.

Por otra parte, incide en que las redes municipales de distribución deben abastecerse con agua desalada durante los meses de invierno, cuando las plantas desaladoras están lejos de trabajar al máximo de su capacidad. Los distintos ayuntamientos de Ibiza se han ido sumando a esta propuesta de la Alianza por el Agua en sus respectivas ordenanzas, pero "Santa Eulària aún tiene margen para conectar todas sus redes a un caudal de agua desalada e ir cerrando pozos del subsuelo", recuerda Calvo. "¿Para qué queremos una cuarta desaladora si aún tenemos mucho margen para consumir agua desalada en invierno y no se está aprovechando?", lamenta.

Por último, además de seguir trabajando en reducir las fugas en las redes de distribución, la Alianza por el Agua apuesta por aprovechar la nueva depuradora de Vila para poner en marcha, como proyecto piloto, un depósito de agua para la agricultura, riego y limpieza urbana o recarga de acuíferos. "Queremos ver ya sobre el terreno proyectos reales para cerrar el ciclo del agua", sentencia.