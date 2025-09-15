El PP rechaza la propuesta lingüística de Vox: "Se carga el decreto de mínimos"

El Partido Popular de Marga Prohens rechaza por completo la proposición de ley que Vox registra en el Parlament para modificar la Ley de Educación e incluir el castellano como lengua vehicular en igualdad con el catalán. El portavoz popular, Sebastià Sagreras, afirma que la iniciativa “se presenta de manera unilateral, no tenemos conocimiento ni la hemos consensuado”.

Sagreras señala que el grupo popular ha leído el texto “de manera rápida” y concluye que “la mayoría de iniciativas no tienen nada que ver con los acuerdos” alcanzados con Vox en materia presupuestaria. Añade que la proposición “se carga el Decreto de Mínimos, por lo que votaremos en contra de la admisión a trámite”.

El portavoz popular subraya que “esta proposición pisa algunas de las líneas rojas del PP que expresamos desde el primer día”. Reitera que su partido no puede votar a favor de una ley como esta y que Vox actúa sin tener en cuenta las posiciones fijadas por los populares desde el inicio de la legislatura.

En su intervención, Sagreras también habla sobre la advertencia del portavoz del Govern, Antoni Costa, de que prorrogará los presupuestos si eleva sus exigencias. “Antoni Costa no dice nada que no hayamos hecho desde el principio”, sostiene, al tiempo que defiende la gestión económica de su partido. El dirigente popular insiste en que “los dos últimos presupuestos son los mejores y más altos de la historia” y que esos acuerdos reflejan el compromiso del PP con la estabilidad política y con la ciudadanía de Baleares.

Con estas declaraciones, el Partido Popular busca marcar distancias respecto a la proposición de Vox y deja claro que no avala un texto que, a su juicio, rompe consensos básicos y avanza en un terreno que no forma parte de los pactos firmados entre ambas formaciones.