El PP de Ibiza pedirá al Govern un plan de choque contra la sequía

El PP de Ibiza pedirá al Govern la puesta en marcha de un plan de choque para paliar los efectos de la sequía en la isla y solicitará al Gobierno estatal que se incluya a Baleares en los planes de inversión para modernizar el ciclo integral del agua.

El coordinador de la Comisión de Agua, Jordi Grivé, ha explicado que el PP trasladará a todos los plenos de este mes una iniciativa con una amplia batería de medidas, ha detallado el partido este lunes en un comunicado.

Grivé, que ha destacado los "esfuerzos" realizados por las administraciones durante esta legislatura, ha detallado que pedirán un plan de choque con el presupuesto y la planificación "adecuados" y con objetivos a corto plazo para aumentar la disponibilidad de agua desalada e impulsar el uso de agua regenerada en el ámbito rural "en lugar de las aguas subterráneas", ha expuesto Grivé.

También ha instado a todos los grupos políticos del Parlament a que convaliden el decreto ley 6/2025, de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos que contribuyan a la transformación económica de Baleares.

Entre las medidas que se plantearán al Govern se incluyen cambios legislativos para reducir o regular los usos permitidos del agua en Ibiza, con especial atención al abastecimiento de cruceros y al riego de jardines de alta demanda hídrica no adaptados al clima de la isla.

Ha añadido la importancia de impulsar estudios de viabilidad para la recarga de acuíferos con agua regenerada, la posibilidad de potenciar el almacenamiento de agua desalada en el acuífero de Santa Eulària y de extenderlo a otras masas de agua.

El PP también ha abogado por mantener el programa de ayudas a los ayuntamientos para mejorar las infraestructuras a través del Impuesto de Turismo Sostenible y que el Consell de Ibiza mantenga el plan de cooperación municipal actual, priorizando las inversiones hídricas.

Además, ha solicitado que el pleno inste al Gobierno de España a acordar con el Govern una planificación de las inversiones para modernizar el ciclo integral del agua a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.