Dos coches quedan siniestro total tras sufrir una accidente en Sant Llorenç

Dos coches han quedado siniestro total tras sufrir un accidente en el cruce de Ca na Pepeta, en Sant Llorenç. El suceso ha tenido lugar a las 18 horas, según han informado testigos presenciales.

En el accidente se han visto implicados tres coches y dos de los coches resultaron siniestro total debido a la fuerza del impacto. Uno de los heridos ha tenido que ser trasladado en ambulancia con contusiones, según detallan los mismos testigos. Además, el resto de ocupantes han resultado heridos.

La Guardia Civil se ha desplazado al lugar del accidente para regular el tráfico en la zona. Tres grúas de la empresa Grúas Ibiza han trabajado en la retirada de los vehículos con el objetivo de restablecer la circulación lo antes posible.

Las causas del accidente se encuentran bajo investigación.