Patrimonio del arte

La ‘Nit del Patrimoni’ ya pasó pero no la oportunidad de seguir disfrutando de la riqueza patrimonial de Dalt Vila, de sus calles y rincones y también de la oferta cultural de sus museos y salas de exposiciones, como Es Polvorí, donde hasta el 1 de octubre (de martes a viernes, de 18 a 20 horas, y sábados y domingos, de 11 a 13.30 horas) se puede visitar la Feria de Arte de Ibiza.