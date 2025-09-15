Oportunidad en Ibiza: piso de dos habitaciones en un edificio histórico de la Marina
El inmueble, de 100 metros cuadrados, necesita una reforma completa
El portal inmobiliario de Tucasa.com ofrece una vivienda de dos dormitorios ubicada en un edificio histórico del barrio de la Marina por 345.000 euros. El inmueble, de 100 metros cuadrados, conserva vigas de madera vista en los techos y está a tan solo 200 metros de la entrada principal a Dalt Vila y el Mercat Vell.
El piso cuenta con dos habitaciones con amplios ventanales y armario empotrado, baño completo, cocina americana integrada en el salón y "espacios con gran potencial", según detalla el anuncio.
La vivienda necesita una reforma completa "lo que permite al futuro propietario adaptar cada rincón a su gusto y estilo".
El precio del metro cuadrado es de 3.450 €/m2,, lo que supone un precio mucho más barato que la media en esta zona, donde el precio del metro cuadrado se sitúa en 7.377 euros.
- Los ecologistas insisten en controlar la entrada de mercancías para frenar la invasión de serpientes en Ibiza
- Un conductor borracho se duerme al volante y acaba estampado contra un comercio en el centro de Ibiza
- Prohibido el tabaco en las terrazas: «¿Qué hacemos, fumar solo en casa o qué?»
- El testimonio de una peatona atropellada: «Un patinete de un menor sin seguro me ha destrozado la vida»
- Un barco choca contra una seca en es Freus
- Una joven en busca de vivienda en Ibiza: 'La isla se está vaciando de ibicencos y eso debería dolerle a cualquiera que ame esta tierra
- Pillado un taxista pirata en Ibiza con 87 años sin seguro ni ITV
- La joven acusada de agredir a dos médicas en Ibiza: «No agredí a nadie, la sanitaria me tenía cogida del pelo y golpeó a mi madre»