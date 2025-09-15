Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oportunidad en Ibiza: piso de dos habitaciones en un edificio histórico de la Marina

El inmueble, de 100 metros cuadrados, necesita una reforma completa

Una de las habitaciones de la vivienda

Una de las habitaciones de la vivienda / TUCASA.COM

Redacción Digital

Ibiza

El portal inmobiliario de Tucasa.com ofrece una vivienda de dos dormitorios ubicada en un edificio histórico del barrio de la Marina por 345.000 euros. El inmueble, de 100 metros cuadrados, conserva vigas de madera vista en los techos y está a tan solo 200 metros de la entrada principal a Dalt Vila y el Mercat Vell.

El piso cuenta con dos habitaciones con amplios ventanales y armario empotrado, baño completo, cocina americana integrada en el salón y "espacios con gran potencial", según detalla el anuncio.

La vivienda necesita una reforma completa "lo que permite al futuro propietario adaptar cada rincón a su gusto y estilo".

Noticias relacionadas y más

El precio del metro cuadrado es de 3.450 €/m2,, lo que supone un precio mucho más barato que la media en esta zona, donde el precio del metro cuadrado se sitúa en 7.377 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Los ecologistas insisten en controlar la entrada de mercancías para frenar la invasión de serpientes en Ibiza
  2. Un conductor borracho se duerme al volante y acaba estampado contra un comercio en el centro de Ibiza
  3. Prohibido el tabaco en las terrazas: «¿Qué hacemos, fumar solo en casa o qué?»
  4. El testimonio de una peatona atropellada: «Un patinete de un menor sin seguro me ha destrozado la vida»
  5. Un barco choca contra una seca en es Freus
  6. Una joven en busca de vivienda en Ibiza: 'La isla se está vaciando de ibicencos y eso debería dolerle a cualquiera que ame esta tierra
  7. Pillado un taxista pirata en Ibiza con 87 años sin seguro ni ITV
  8. La joven acusada de agredir a dos médicas en Ibiza: «No agredí a nadie, la sanitaria me tenía cogida del pelo y golpeó a mi madre»

El festival folclórico Mare Nostrum vuelve a Ibiza

El festival folclórico Mare Nostrum vuelve a Ibiza

El alquiler sigue subiendo en Ibiza: el precio supera ya los 20 euros por metro cuadrado al mes

El alquiler sigue subiendo en Ibiza: el precio supera ya los 20 euros por metro cuadrado al mes

Alertan de intentos de okupación en pisos en un barrio de Ibiza

Alertan de intentos de okupación en pisos en un barrio de Ibiza

Clases de inteligencia artificial y ciberseguridad para los mayores de Santa Eulària

Clases de inteligencia artificial y ciberseguridad para los mayores de Santa Eulària

Vava II, el yate de 150 millones que el empresario suizo Ernesto Bertarelli compró para regalar está en Ibiza

Vava II, el yate de 150 millones que el empresario suizo Ernesto Bertarelli compró para regalar está en Ibiza

Oportunidad en Ibiza: piso de dos habitaciones en un edificio histórico de la Marina

Oportunidad en Ibiza: piso de dos habitaciones en un edificio histórico de la Marina

"En Ibiza podemos mover hasta 90 barcos en un día por fondear en posidonia": una vigilante cuenta su día a día en aguas pitiusas

"En Ibiza podemos mover hasta 90 barcos en un día por fondear en posidonia": una vigilante cuenta su día a día en aguas pitiusas

Los secretos del cancionero de Ibiza y Formentera: más de 4.000 canciones

Los secretos del cancionero de Ibiza y Formentera: más de 4.000 canciones
Tracking Pixel Contents