Oportunidad en Ibiza: piso de dos habitaciones en un edificio histórico de la Marina

El portal inmobiliario de Tucasa.com ofrece una vivienda de dos dormitorios ubicada en un edificio histórico del barrio de la Marina por 345.000 euros. El inmueble, de 100 metros cuadrados, conserva vigas de madera vista en los techos y está a tan solo 200 metros de la entrada principal a Dalt Vila y el Mercat Vell.

El piso cuenta con dos habitaciones con amplios ventanales y armario empotrado, baño completo, cocina americana integrada en el salón y "espacios con gran potencial", según detalla el anuncio.

La vivienda necesita una reforma completa "lo que permite al futuro propietario adaptar cada rincón a su gusto y estilo".

El precio del metro cuadrado es de 3.450 €/m2,, lo que supone un precio mucho más barato que la media en esta zona, donde el precio del metro cuadrado se sitúa en 7.377 euros.