La lucha contra la oferta ilegal hace bajar el número de turistas, pero sube la ocupación hotelera en Ibiza

El Consell de Ibiza ha dado de baja, este año, 11.000 plazas turísticas ilegales que se ofertaban en plataformas digitales. Además, ha localizado 300 viviendas turísticas ilegales, abierto 190 expedientes a propietarios de éstas y eliminado 2.200 anuncios de oferta turística ilegal en redes sociales. Ahora, los datos que proporciona el Instituto de Estadística de Balears (Ibestat) del mes de junio de 2025 confirman lo que la lucha contra la oferta ilegal en la isla esperaba: No sólo se reducen anuncios y plazas turísticas ilegales, también lo hace la cantidad de turistas que optan por este tipo de oferta. En junio de este año hubo en la isla 8.809 turistas menos cada día, lo que son 264.270 pernoctaciones menos en todo el mes.

Sin embargo, la ocupación hotelera de junio aumentó respecto al año pasado. Este 2025 hubo 349.096 alojados en hoteles, en comparación con los 330.779 del mismo mes del año pasado, lo que revela un incremento de 18.317 ocupantes. De este modo, el conjunto de datos confirman que, al reducirse la oferta ilegal, «o hay gente que no viene o hay gente que opta por la oferta legal», explica Enrique Gómez Bastida, director insular de Lucha contra el Intrusismo.

Más residentes pero menos turistas

Para entender bien los datos proporcionados, cabe señalar que la cifra de turistas que visitan la isla se obtiene de la comparación de los datos del Indicador de Presión Humana (IPH) y el número de población que hubo en Ibiza en junio de ambos años (es el último mes del que ahora hay datos). El IPH estima la carga demográfica real, es decir, muestra las cantidad de residentes y turistas que hay diariamente en Ibiza. Si se le resta la cantidad de población que había en ese mes, se obtiene la cantidad de turistas que había. En junio de 2024 el IPH era de 278.897 personas y la población fue de 161.485, por lo que 117.412 turistas pisaron la isla.

Este junio, en cambio, se observó un descenso del IPH, porque fue de 273.892 personas, pero un incremento de la población: 165.289. La resta de ambas cifras también confirma un descenso total de turistas: 108.603 en la isla. De este modo, al comparar las cifras de ambos años, son 8.809 visitantes menos los que llegaron en junio a Ibiza.

Para Gómez Bastida estos datos son el claro efecto de la reducción de la oferta ilegal: «El problema de masificación que se ha dado en la isla no es porque esté mal, sino porque había y hay una serie de actividades especulativas, como la oferta de alojamiento ilegal» indica. Por lo tanto, la lucha contra este tipo de oferta «no es sólo porque esté prohibida, no cumpla requisitos de calidad o no haya comprado plazas... Es porque mete gente donde no tiene que haberla».

O no vienen, o van a la oferta reglada

De este modo, explica que de las 11.000 plazas turísticas ilegales que se han eliminado hasta ahora, 10.000 corresponden a Airbnb. El Consell se centra en esta plataforma porque es la que publica más anuncios: «En el pico de oferta de 2024 manejaban unos 4.500 anuncios publicados a la vez, mientras que la siguiente plataforma que más anuncios tiene está en torno a 1.100». Además, los alojamientos que se ofrecen en Airbnb son más variados (barcos, caravanas, furgonetas camperizadas...), mientras en plataformas como Booking, de la que se han retirado las mil plazas ilegales restantes, «casi todo son hoteles».

Por este motivo, desde la institución insular se contempla que «la reducción de anuncios y de plazas turísticas se traduce en menos turistas».

«Estos datos tienen un efecto claro... Muy por encima de las sanciones, la recaudación o el número de inspecciones, un turista que no acceda a esa oferta ilegal, es un turista que no puede acceder a ella y o no viene o tiene que reservar en un alojamiento legal», apunta Gómez Bastida. Llega a esta conclusión partiendo de la base de que hay una parte de los turistas a los que la oferta ilegal les resulta atractiva por el precio. Las ofertas como las furgonetas camperizadas o los alojamientos compartidos son los que resultan más económicos en este sentido y los interesados no llegan a saber que se trata de algo ilegal, según Gómez Bastida. Al eliminarse los anuncios que ofrecen este tipo de estancia, el director insular de Lucha contra el Intrusismo señala que «hay gente que no viene [esos 8.809 turistas menos en junio] porque no tiene acceso a una oferta más económica».

Aquí Gómez Bastida insiste en la comparativa de datos de la ocupación hotelera. Al observarse un incremento de los turistas que este junio han pernocatado en hoteles, señala que el conjunto de datos del Ibestat confirman la reducción de la masificación, al menos en el mes de junio. Se entiende así al dar por hecho que la oferta legal no puede generar masificación, «porque oferta las plazas que autorizan las instituciones, y éstas tienen en cuenta la capacidad de los recursos de la isla».

Ahora, quedan otras lecturas por hacer, con los datos disponibles y los que quedan por conocer del resto de meses de verano. Frente al incremento de la población que hubo en junio y ante la cuestión de si la isla la soporta, Gómez Bastida indica que «no hay respuesta de sí o no... Lo que hay que hacer es gestionar de manera responsable el territorio como consecuencia del éxito del turismo en Ibiza».