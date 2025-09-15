La Autoridad Portuaria ha sido condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Balears a indemnizar con mil euros al propietario de un vehículo que resultó dañado al pasar por una de las carpas de control de covid que fueron instaladas en el puerto de Ibiza. Lo que llama la atención es que los hechos se produjeron en 2021 y se resuelven más de cuatro años después. Y aún cabe recurso.

Llama la atención

La llegada a Ibiza del polémico cartel de Vox con tintes racistas y xenófobos con el que el partido de ultraderecha está jugando a la provocación desde que puso el primero en Almería. Un cartel en el que Vox proclama que ellos «lo tienen claro», que no les interesa ni les gusta ni la libertad de culto ni la diversidad ni la igualdad ni la integración.

Que parece que este verano está destacando por los sucesos en los que los vehículos se salen de la vía y provocan daños. En dos casos han tenido resultados dramáticos, con dos turistas muertos por atropellos. El ocurrido en la madrugada del sábado en Vila, en el que un conductor borracho se durmió, invadió la acera y chocó contra un escaparate no provocó víctimas, pero es una muestra más del poco respeto que le tienen algunos al volante y a las vidas ajenas.