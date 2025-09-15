La justicia da la razón a un hombre multado por traer 133 puros de Cuba a Ibiza para un cumpleaños

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia ha dado la razón a un hombre que fue castigado por contrabando de cigarros puros y ha anulado la multa de 11.132 euros que le impuso la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de Baleares.

De esta forma, la corte ha decretado que le reintegren al acusado los 12.245 euros que ya había abonado en este proceso, más los intereses generados, y también que le devuelvan todo el tabaco decomisado.

El origen del caso se remonta más de seis años atrás, cuando el hombre realizó un viaje a Cuba junto con dos amigos, tal y como consta en el acta notarial levantada en enero de 2020 en Santa Eulària.

Para defender su inocencia, además de este documento también tuvo que incluir en el caso los pasaportes sellados y los billetes de avión empleado para viajar al país caribeño.

Regalo para un amigo

«Una vez que llegaron a España juntaron los cigarros de los que cada uno era propietario para remitirlos a Palma de Mallorca, regalárselos a un amigo que iba a celebrar en este lugar su cumpleaños y fumarlos en la fiesta», describe la sentencia absolutoria.

En total, los tres turistas se trajeron a vuelta a España un botín de 113 puros, por lo que en teoría no superaban el límite de 50 por persona que establece la normativa para declarar el tabaco exento de declaración en la aduana. Por este motivo, no declararon nada en el aeropuerto a su vuelta a España e introdujeron la mercancía sin problemas.

El problema llegó cuando el acusado reunió ese centenar largo de habanos en Ibiza, los metió en un paquete postal y los envió al mencionado receptor para que los disfrutara en su fiesta de cumpleaños. Al hacerlo, declaró sin problema ante la empresa de transporte que estaba mandando puros.

Ni fraude, ni ocultación

Técnicos de la Unidad de Análisis de Riesgos de aduanas intervinieron el paquete y se pusieron en contacto con el hombre para informarle de que iban a incoar un procedimiento sancionador.

El abogado defensor expuso en su recurso que «no existió ánimo de ocultación precisamente porque las labores de tabaco intervenidas fueron introducidas en España legalmente, no habiéndose cometido infracción alguna y no existiendo por tanto necesidad ocultar o enmascarar ningún dato».

Los funcionarios no lo entendieron de esta manera y dictaminaron que se había cometido una infracción grave. Por ello, tasaron el valor total de los puros en 3.710 euros e impusieron una multa que multiplicaba por tres ese importe, hasta más allá de los 11.000 euros. Además del mazazo económico, los puros nunca llegaron al cumpleaños, por supuesto, y quedaron decomisados en un almacén.

El juez expone que la resolución sancionadora «no rebate el argumento principal sobre el que pivota la invocada ausencia de culpabilidad del sancionado, como es la inexistencia de ánimo de defraudar ni de ocultación».

«Contrariamente a lo señalado, consta acreditado que no se utilizaron ni domicilios ni nombres ficticios en el envío y que el recurrente, desde el primer momento, aun desconociendo que el envío había sido intervenido, declaró cómo había adquirido el género, que no le pertenecía exclusivamente a él, e hizo constar a la empresa transportista que el contenido del paquete eran puros», remarca el magistrado, añadiendo que «no se especifica cuál es la razón por la que la conducta del sujeto evidencia un desprecio por la norma».

Por ello, ha estimado el recurso y ha revocado el castigo. Al final, todo ha quedado en puro humo.