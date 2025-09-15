Alertan de intentos de okupación en pisos en un barrio de Ibiza

A punto de acabar el verano y con la temporada ya de capa caída, algunos pisos de la isla, empleados durante los últimos meses para acoger trabajadores o turistas, se quedan vacíos. Una situación que algunos ven como una oportunidad para okupar estas viviendas y conseguir un techo. Algunos residentes de la zona de Platja d'en Bossa, en la zona del municipio de Ibiza, han alertado de que, en las últimas semanas, han detectado varios intentos de okupación en sus edificios.

Un hecho que han puesto en conocimiento de sus vecinos y administradores de fincas, quienes han redactado circulares para dar la voz de alarma y pedir a los propietarios e inquilinos de los pisos que extremen las precauciones. Para alertar de esto, algunas comunidades han enviado cartas a los propietarios en las que se les pide tengan cuidado y se les sugieren medidas para no facilitar las okupaciones.

Desde el Ayuntamiento de Ibiza, tras una consulta a la Policía Local y el alcalde, señalan que no tienen constancia de que hayan aumentado los intentos de okupación en las últimas semanas en el municipio. Eso sí, piden a los vecinos y los administradores de fincas que, si tienen constancia de estas situaciones las comuniquen y pidan ayuda al Consistorio.

Medidas para complicar la okupación

Entre las principales medidas para dificultar, en lo posible, la okupación de las viviendas que se van quedando vacías al final del verano se encuentra la de cerrar las puertas de acceso a edificios y urbanizaciones en todo momento. En ocasiones se quedan abiertas o, incluso, algunos residentes las dejan abiertas porque vuelven en poco tiempo, lo que supone una oportunidad para los posibles okupas para acceder e investigar en qué pisos reside gente de forma habitual y cuáles tienen un uso temporal. También pueden controlar el tipo de puertas que hay en las viviendas y las medidas de seguridad de éstas con el objetivo de acceder. En muchos edificios donde aún hay alquileres turísticos ilegales es habitual que los turistas, que no tienen copias de las llaves para todos los que se alojan en la casa, dejen las puertas abiertas intencionadamente para poder entrar y salir a su antojo.

Además, es importante tener las puertas de las viviendas cerradas con llave, incluso mientras se está en el interior. También las de los balcones, patios y terrazas, así como las ventanas. Otro de los puntos calientes de una posible okupación son los áticos, ya que, al ser el último piso, hay menos trasiego de personas y pueden actuar con más tranquilidad.

Otro punto importante es no abrir ninguna puerta ni acceso a los desconocidos o personas que no demuestren quiénes son y por qué quieren acceder.