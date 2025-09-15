Acoso escolar en Ibiza: "Aquí hay mucho miedo a la palabra ‘bullying’»

El curso escolar 2025/26 ya ha cumplido su primera semana en Ibiza. Se multiplican los encuentros con amigos después de un verano de separación, pero también existen otros posibles reencuentros mucho menos edificantes, algunos incluso peligrosos.

El acoso escolar, ese fantasma que también descansa en verano, vuelve a sobrevolar las aulas de una isla donde este problema es muy acusado, según denuncia Carmen Cabestany, presidenta de la Asociación No al Acoso Escolar (NACE).

«En Ibiza hay buena voluntad por parte de las instituciones, pero en los centros hay mucho miedo a la palabra bullying. Mientras no rompamos ese tabú no vamos a progresar, porque estamos negando lo más importante: la existencia del acoso escolar. Una de las razones de que subsista el acoso escolar en las cotas que alcanza en Ibiza es, quizás, la endogamia», analiza en conversación con Diario de Ibiza, añadiendo que aquí existe el «problema añadido para las víctimas de que no tienen escapatoria», porque la isla es «un sitio muy pequeño, así que también van a coincidir después en otros lugares» con sus acosadores.

Según un estudio elaborado por la Fundación ANAR, un 9,4% del alumnado en España afirma que sufrió o sabe de algún compañero que sufrió acoso escolar o ciberacoso durante el curso 2023/24. Aunque el 71% de los alumnos cree que el profesorado actúa contra el acoso, un 29% todavía piensa que no lo hace.

Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares condenó a la Conselleria de Educación a pagar una indemnización de 20.000 euros por daño moral a los padres de un menor que fue víctima de acoso escolar en un instituto público de Ibiza durante los cursos 2017-18 y 2018-19.

El tribunal criticó la confusión y la pasividad del equipo directivo del instituto y destacó la «activación tardía e imprecisa» del protocolo de prevención e intervención en acoso escolar.

El TSJIB dio por acreditado que el menor sufrió al menos dos agresiones físicas, así como insultos reiterados, exclusión social y violencia digital. El juez llegó a recoger en su sentencia una veintena de insultos diferentes.

Para Cabestany, sentencias como esta suponen «una alegría, porque esto no suele suceder». «Es una buenísima noticia por dos motivos. El primero, por todos los casos de acoso escolar que hay en Ibiza. El segundo, por todos los casos que se han judicializado en Ibiza y que, extrañamente, por alguna razón que ignoramos, no tiran para adelante. Y son casos graves, incluyendo algún suicidio, como el de Ilan», recuerda.

La lucha de Laura Moreno

La presidenta de NACE hacía referencia al joven que se quitó la vida en 2019, con apenas 11 años, por culpa del acoso escolar. El pasado mes de mayo, la justicia reabrió el caso principalmente por la lucha de su madre, Laura Moreno, que nunca se ha rendido en la búsqueda de justicia para su hijo y fue recopilando pruebas y testimonios por su cuenta, ya que el caso se cerró «en tres días», según denunció ella.

«Ilan no volverá, pero por lo menos queremos que no le pase a ningún niño más y que se haga visible este caso para concienciar», dijo cuando se conoció la noticia.

Para Cabestany, sentencias judiciales como la del TSJIB dan en la tecla porque suponen un doble aldabonazo «por la sanción económica y por la responsabilidad civil contra el centro».

«Porque los centros, igual que las administraciones, solo se mueven por dos cosas: uno, porque les toquen el bolsillo; dos, porque pierdan su prestigio. Y cuando hay una sentencia condenatoria se dan las dos condiciones», explica.

Sin embargo, los tribunales tampoco son la panacea, ya que «en la mayoría de los casos que se judicializan, los padres, por desgracia, no tienen pruebas suficientes».

«Lógicamente, las familias primero piensan que los colegios lo van a resolver y pasa bastante tiempo hasta que se dan cuenta de que, muchas veces, eso no se soluciona en el colegio. Porque una de las tácticas que usan algunos colegios es la dilación», denuncia.

En el caso de los 20.000 euros de indemnización, fue clave que se difundiera por WhatsApp el vídeo de una agresión sufrida por la víctima en la parada del autobús escolar. La Fundación ANAR expone que el acoso presencial sigue siendo mayoritario, pero recuerda que el ciberacoso está presente. La principal plataforma utilizada por los agresores para desplegar esta modalidad de acoso es precisamente WhatsApp, seguida por Instagram y TikTok.

«Violencia cotidiana»

Respecto a la percepción del problema, Cabestany considera que «falta mucha pedagogía en todos los sectores sociales, también en el de la justicia, para que se entienda la gravedad del acoso escolar».

«Hemos visto que a veces se fuerzan acuerdos antes de entrar en sala y que los jueces favorecen que haya un acuerdo sin darse cuenta de que no es un problema como otros, que sí admiten mediación», asevera.

Porque en el acoso escolar «hay un desequilibrio de fuerzas y, aunque en la mediación el agresor se comprometa a dejar de acosar, en cuanto deja de haber presión sobre él normalmente vuelve a las andadas». «Muchas veces hay falta de sensibilidad en la justicia», incide Cabestany.

Precisamente de esto habló en su sentencia Pablo Delfont, el magistrado que condenó al instituto ibicenco: «El acoso escolar es violencia que, a fuerza de repetirse, se normaliza y se vuelve cotidiana. La normalización del acoso escolar conlleva una insensibilización y pérdida de empatía hacia la víctima por parte de los que agreden, por parte de los que los secundan y por parte de los que lo perciben y lo ven». Palabra de juez.