El festival folclórico Mare Nostrum vuelve a Ibiza

Ibiza acogerá este próximo fin de semana la 27ª edición del Festival Folclórico Mare Nostrum, una cita consolidada en el calendario cultural de la isla que solo se interrumpió durante la pandemia y que regresa con fuerza para llenar de música y danza popular distintos escenarios del territorio pitiuso.

La consellera d’Educació, Cultura i Patrimoni, Sara Ramon, destacó en la presentación del programa que el festival es “una oportunidad única para salvaguardar y difundir nuestro patrimonio inmaterial, y para favorecer el intercambio cultural y social con los grupos que nos visitan”. Recordó además que el Consell d’Ibiza garantiza la organización mediante un convenio de 38.000 euros con la Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d’Ibiza.

Por su parte, la presidenta de la Federació, Maria Marí, subrayó que el Mare Nostrum “es una de las actividades más importantes de nuestra entidad, resultado de meses de trabajo y coordinación”. Añadió que el festival permite proyectar el folclore pitiuso más allá de la isla y, al mismo tiempo, que los participantes visitantes descubran la cultura, gastronomía y patrimonio locales.

En la presentación también estuvieron presentes las regidoras de Cultura de Ibiza, Sant Josep de sa Talaia, Sant Antoni y Sant Joan, que coincidieron en señalar la importancia de apoyar actividades que ponen en valor el folklore y animaron a la ciudadanía a participar en los actos previstos.

El programa contará con la participación de la Colla de Vila y el Grup Folklòric Brisa de Portmany como representantes de Ibiza, además de formaciones invitadas como ACF Surco y Arado (Gáldar, Gran Canaria), Grupo de Coros y Danzas La Ceña (Aljucer, Murcia), Agrupació Abeniara (Felanitx, Mallorca) y el Rancho Folclórico S. Tiago de Silvade (Portugal). También participarán colles locales como la Colla des Vedrà, sa Colla de Can Bonet y la Colla de Ball Pagès de Sant Carles de Peralta.

Los actos principales tendrán lugar el sábado 20 de septiembre en el parque Reina Sofía de Vila, con una gran muestra de folklore internacional, y continuarán el domingo 21 en diferentes plazas de Sant Agustí des Vedrà, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja y Sant Carles de Peralta.

Los actos principales tendrán lugar el sábado 20 de septiembre en el Parque Reina Sofía

Más allá de la programación artística, el festival pretende reforzar los lazos de amistad entre las agrupaciones y el público local, convirtiendo las calles y plazas de la isla en auténticos escenarios al aire libre. El hecho de que cada municipio acoja parte de la programación subraya también el carácter descentralizado del Mare Nostrum, que llega a diferentes rincones de Ibiza para acercar la cultura popular a toda la ciudadanía.

Además de las actuaciones, el evento tiene un importante componente de intercambio cultural. Los grupos participantes no solo muestran su música y sus danzas, sino que también tienen la oportunidad de conocer las tradiciones locales, la gastronomía y los paisajes de la isla. Este aspecto es, según la organización, fundamental para consolidar el festival como un espacio de convivencia y respeto mutuo.

El Mare Nostrum reafirma así a Ibiza como punto de encuentro del folclore mediterráneo, un espacio de celebración donde las raíces culturales se viven y se comparten con alegría. Con cada edición, el certamen amplía su proyección internacional, situando a la isla en el mapa de los grandes festivales de cultura popular y reforzando el compromiso con la preservación de las tradiciones