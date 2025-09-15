Educación
Nura Sandhu Mishra, protagonista de la agenda escolar: "Siento mucho orgullo de poder ser un referente para el resto de jóvenes de Ibiza"
En esta edición también se ha repartido la agenda en FP
La iniciativa impulsada por el Consell de Ibiza y el Centre d'Estudi i Prevenció de Conductes Addictives (Cepca), una agenda escolar donde se promueven valores de igualdad y diversidad, ha incorporado en el contenido de esta edición la experiencia de quince alumnos de diferentes centros de secundaria y de FP de la isla. Cinco de ellos asisten a la presentación y expresan su orgullo por colaborar en esta iniciativa.
Dos de los allí presentes, los hermanos Angad Singh Sandhu Mishra y Nura Sandhu Mishra, ganadores en diversas ocasiones del primer premio de narrativa en los Premios Literarios de Sant Jordi del Consell de Ibiza, comparten su ilusión por formar parte del proyecto: "Siento mucho orgullo de poder ser un referente para el resto de jóvenes de Ibiza. Mis amigas ya me han enviado una foto de la página en la que aparecemos. Estoy muy orgullosa". Por su parte, Mar Torres Marí, impulsora del proyecto solidario 'Aquest curs viatjam tots/es', en el que se recogen fondos para poder financiar los gastos de los viajes de estudios de aquellos alumnos con dificultades económicas, confiesa también estar contenta por la labor que han realizado desde el Cepca y por formar parte de ello junto a sus compañeros. Destaca también la importancia de llevar a cabo estas iniciativas que impulsan y promueven pequeños proyectos personales y sociales.
El caso más destacado es el de Ahmed Bendouali, un alumno de Formación Profesional de Cocina que en menos de un año ha conseguido aprobar el primer curso obteniendo la mención al esfuerzo y que compagina los estudios con el trabajo como cocinero.
Cada mes de la agenda está dedicada a un alumno: aparece una fotografía con una cita y con un pie de foto en el que describe qué acción destacable han llevado a cabo.
