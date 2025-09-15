El embajador de Palestina en España "apoya" la iniciativa del instituto Algarb de Ibiza

La primera acción del instituto Algarb para mostrar su rechazo al genocidio de Israel contra el pueblo palestino ha sido la lectura de un manifiesto. Sin embargo, esto "es solo el inicio de una serie de actuaciones que se llevarán a cabo en el centro durante los próximos meses", según adelanta el profesor de Historia del instituto, Marc Seguí, quien agrega: "Nuestro proyecto ha llegado a oídos del embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, quien ha mostrado su apoyo".

Al margen de la lectura del manifiesto, el profesorado ha creado la cuenta de Instagram @algarbxpalestina. Aunque todavía no se han detallado las actuaciones previstas, los docentes del instituto jordier ya se han puesto manos a la obra. Para comenzar, han publicado un post con un vídeo de Abdel Wahed en el que se dirige al alumnado del instituto Algarb y les "anima a alzar la voz por la justicia en el mundo y la lucha por la libertad del pueblo palestino".

En la publicación, el embajador expresa su "gratitud a los estudiantes y docentes del Algarb por su compromiso y empatía". "Es muy conmovedor ver a jóvenes luchar por derechos básicos y por el futuro de la humanidad", añade.

El apoyo del embajador va más allá del agradecimiento en un vídeo. Según afirma Seguí, "Husni, de la mano de la embajada, va a proporcionar un paquete con material diverso para las siguientes actuaciones previstas".

El perfil @algarbxpalestina tiene como imagen de perfil una sandía, símbolo de resistencia y solidaridad con Palestina.