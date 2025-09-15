Detenido por robar una maleta con objetos valorados en 30.000 euros en Ibiza

Cuatro hombres fueron detenidos el viernes por la Guardia Civil como presuntos autores de hurtos de maletas. Los robos se cometieron en el mismo día, pero en diferentes zonas de la isla.

El primero se registró por la mañana en un hotel de Sant Josep, donde una turista se dio cuenta de que había perdido una de sus maletas con objetos valorados en 30.000 euros. Las cámaras de seguridad del establecimiento mostraron cómo un hombre se llevaba el equipaje. Los agentes, según explica una nota de prensa de la Guardia Civil, detuvieron a un ciudadano argelino de 39 años y un británico de 44 como presuntos autores.

Ese mismo día por la noche, en el aeropuerto de Ibiza, un viajero fue víctima de un robo en el exterior de la terminal. Mientras un hombre lo entretenía, otro se llevó una maleta y una mochila. Los presuntos autores, un belga de 24 años y un argelino de 25, fueron localizados poco después cuando trataban de abandonar el recinto del aeropuerto en una motocicleta. "El equipaje fue recuperado y devuelto a su propietario", concluye la Benemérita.