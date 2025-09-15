Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un coche que remolcaba una zódiac se queda atascado en una avenida de Ibiza

Varios viandantes y conductores se detuvieron para observar la escena

La lancha atrapada en el centro de Vila.

Redacción Ibiza

Ibiza

La tarde de este lunes ha dejado una curiosa estampa en el centro de Vila. Un coche que remolcaba una zódiac quedó atascado al intentar doblar una esquina en la avenida de España, una de las principales arterias de la ciudad.

La maniobra resultó imposible debido al tamaño de la embarcación y el ángulo de la curva, lo que provocó retenciones temporales en la zona y obligó a los conductores a reducir la marcha.

Varios viandantes y conductores se detuvieron para observar la escena, mientras el conductor intentaba realizar diversas maniobras para liberar el vehículo y la zódiac del cruce.

SOS Vivienda: «Si hay caravanas es por la falta de políticas de vivienda»

La Alianza por el Agua pide medidas más ambiciosas contra la sequía en Ibiza

Un instituto de Ibiza contra el genocidio en Gaza: "Hay que enseñar a los alumnos a levantarse contra las injusticias"

Vapers y bebidas energéticas, los nuevos retos en la prevención de consumo entre los más jóvenes de Ibiza

Dos coches quedan siniestro total tras sufrir una accidente en Sant Llorenç

"He gastado 35.000 euros en 15 días en Ibiza y Formentera": la respuesta de un empresario que deja poco satisfechos a sus seguidores

“No alquilamos a residentes”: la respuesta real a un joven de Ibiza que buscaba piso

