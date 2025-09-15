Un coche que remolcaba una zódiac se queda atascado en una avenida de Ibiza

La tarde de este lunes ha dejado una curiosa estampa en el centro de Vila. Un coche que remolcaba una zódiac quedó atascado al intentar doblar una esquina en la avenida de España, una de las principales arterias de la ciudad.

La maniobra resultó imposible debido al tamaño de la embarcación y el ángulo de la curva, lo que provocó retenciones temporales en la zona y obligó a los conductores a reducir la marcha.

Varios viandantes y conductores se detuvieron para observar la escena, mientras el conductor intentaba realizar diversas maniobras para liberar el vehículo y la zódiac del cruce.