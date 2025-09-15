Un coche que remolcaba una zódiac se queda atascado en una avenida de Ibiza
Varios viandantes y conductores se detuvieron para observar la escena
Ibiza
La tarde de este lunes ha dejado una curiosa estampa en el centro de Vila. Un coche que remolcaba una zódiac quedó atascado al intentar doblar una esquina en la avenida de España, una de las principales arterias de la ciudad.
La maniobra resultó imposible debido al tamaño de la embarcación y el ángulo de la curva, lo que provocó retenciones temporales en la zona y obligó a los conductores a reducir la marcha.
Varios viandantes y conductores se detuvieron para observar la escena, mientras el conductor intentaba realizar diversas maniobras para liberar el vehículo y la zódiac del cruce.
- Los ecologistas insisten en controlar la entrada de mercancías para frenar la invasión de serpientes en Ibiza
- La justicia da la razón a un hombre multado por traer 133 puros de Cuba a Ibiza para un cumpleaños
- Un conductor borracho se duerme al volante y acaba estampado contra un comercio en el centro de Ibiza
- Prohibido el tabaco en las terrazas: «¿Qué hacemos, fumar solo en casa o qué?»
- El testimonio de una peatona atropellada: «Un patinete de un menor sin seguro me ha destrozado la vida»
- Un barco choca contra una seca en es Freus
- Una joven en busca de vivienda en Ibiza: 'La isla se está vaciando de ibicencos y eso debería dolerle a cualquiera que ame esta tierra
- Pillado un taxista pirata en Ibiza con 87 años sin seguro ni ITV