Clases de inteligencia artificial y ciberseguridad para los mayores de Santa Eulària

Santa Eulària acogerá a partir del 22 de septiembre el programa Grans Actius, que tiene como uno de sus grandes atractivos el curso de 'Vida Digital', una formación desarrollada por personal docente e investigador de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Este programa forma parte del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU), impulsado por la dirección general de Innovación y transformación digital de la conselleria de Economía, Hacienda e Innovación del Govern balear y gestionado por la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (Fueib).

Se trata de una formación gratuita dirigida a personas mayores de 55 años que quieran mejorar sus competencias digitales. Según han informado desde el Ayuntamiento de Santa Eulària en un comunicado, los asistentes podrán aprender, en grupos reducidos, conocimientos básicos en este campo, así como conceptos esenciales sobre ciberseguridad e inteligencia artificial. En la enseñanza presencial se proporcionará el material tecnológico necesario a todos los alumnos, que estarán acompañados por profesionales. Además, tras completar estas sesiones, los participantes recibirán un certificado oficial expedido por la dirección general de Innovación y transformación digital y la Fueib.

Las clases se impartirán en el Centre Cultural de Jesús los días 22 y 24 de septiembre (de 16 a 18 horas). Estos mismos días, de 11 a 13 horas, las lecciones también se llevarán a cabo en la sala polivalente de Puig d’en Valls. El 23 y 25 de septiembre las clases pasarán a impartirse en el Edificio de cultura de Santa Eulària des Riu, de 9 a 11 horas y de 11 a 13 horas.