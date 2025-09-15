El alquiler sigue subiendo en Ibiza: el precio supera ya los 20 euros por metro cuadrado al mes
El último estudio de Fotocasa advierte de un encarecimiento del 8,3% en Baleares en comparación con el mismo mes del año pasado
E.Press
El precio de la vivienda de alquiler sigue subiendo. El último estudio del portal inmobiliario Fotocasa advierte de un encarecimiento del 8,3% en el mes de agosto en las Islas Baleares en comparación con el mismo mes del año pasado.
El informe indica que en relación al mes anterior los alquileres en el archipiélago son un 0,5% más caros hasta alcanzar los 19,10 euros el metro cuadrado. De este modo, el precio medio del alquiler por un piso de 80 metros cuadrados ha pasado en un año de 1.410 a 1.528 euros.
No obstante, en Ibiza, los precios son aún más elevados. En concreto, en la isla, el precio del metro se sitúa ya en Santa Eulària en los 20,29 euros y en la ciudad de Ibiza en 20,01 euros.
Los datos de Fotocasa señalan además que en tres de los cuatro municipios Baleares analizados con variación interanual el precio de las viviendas en alquiler se ha incrementado respecto al año anterior. Calvià es la que más incrementos acumula en agosto con un 16,6%, seguido de Ibiza (10,7%) y Palma (5,7%).
La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, ha explicado que la ligera moderación observada en agosto podría explicarse por el carácter vacacional de este mes, en el que la demanda suele enfriarse, para reactivarse con fuerza en septiembre coincidiendo con el inicio de la temporada, mientras que el dato interanual indica que el encarecimiento del precio es muy abultado fruto de un desajuste estructural.
